Toyota lucrează din greu să ofere o paletă diversificată de trenuri de rulare ca parte a strategiei sale de a-și reduce masiv amprenta de CO2 în următorii ani. Japonezii, prin vocea fostului CEO Akio Toyoda, nu acordă un cec în alb electrificării, investind și în combustibili alternativi și hidrogen. Chiar și așa, cel mai mare constructor auto din lume vrea să aducă pe piață bateriile solid state care ar face EV-urile mult mai atractive, dar piedicile sunt multiple, relatează Automotive News Europe.

Toyota a fost criticată în mai multe rânduri pentru lipsa sa de reactivitate în segmentul electricelor, lansând doar un singur model 100% electric pe lângă o familie extinsă de hibride și PHEV-uri. Folosind chiar și știința, mai marii de la Toyota au reușit să-și apere strategia, dar electrificarea măcar parțială nu poate fi evitată, astfel că niponii își pun sacii în căruța bateriilor ultra-eficiente de tip solid state.

Chinezii investesc și ei sume mari pentru a produce mașini electrice cu o autonomie ce se apropie sau sare de 1.000 de kilometri, dar singurele rezultate sunt niște prototipuri pretențioase și foarte scumpe, precum cel prezentat de Mercedes-Benz. Acum, aflăm că nici Toyota nu va putea să producă baterii cu electrozi și un electrolit solid pentru milioane de mașini, ci doar pentru câteva mii. Colac peste pupăză, capacitatea de producție „în masă” va fi de doar 10.000 de mașini începând din 2030.

Uzină de cercetare pentru baterii a Nissan. Sursă foto: Nissan

Planurile Toyota prevăd două baterii de tip solid state. prima, care ar putea fi lansată în 2027 sau 2028, va aduce o autonomie de 1.000 de kilometri și va putea fi încărcată de la 10 la 80% în doar 10 minute. Deși vorbim despre o lansare care va avea loc peste patru ani, primele baterii comerciale solid state vor fi o priveliște rară: pentru început, Toyota nu va putea produce decât câteva mii de bucăți, conform unor rapoarte publicate în publicația proprie Toyota Times.

Toyota, parteneriat cu Idemitsu pentru bateriile viitorului

Pentru a construi aceste baterii, Toyota și-a unit forțele cu gigantul Idemitsu Kosan care dezvoltă deja un electrolit solid pe bază de sulfiți. O fabrică-pilot ce va fi deschisă în 2027 va avea o capacitate inițială de producție de câteva sute de tone pe an pentru această materie primă esențială. Producția „de masă” va debuta în 2023 când se va putea ajunge la câteva mii de tone pe an, conform Idemitsu, oficialii companiei spunând că asta înseamnă că se vor putea produce 10.000 de mașini pe an cu astfel de baterii la bord.

Ținta Toyota pentru anul 2030 este, oricum, una ambițioasă: compania vrea să comercializeze 3,5 milioane de EV-uri pe an la acel moment. Cel de-al doilea tip de baterie solid state va oferi o autonomie de „1.200 kilometri”, dar nu va fi gata decât după 2030. O problemă principală în producția de baterii solid state, pe lângă materia primă greu de obținut, este menținerea calității în procesul de fabricație. Toyota dezvoltă anumite procese și tehnologii la uzina Teiho din Toyota City în acest scop.

Nissan și Honda investesc miliarde pentru a avea baterii solid state. Sursă foto: Nissan

Dezvoltarea bateriilor solid state nu este vreo noutate. Idemitsu lucrează la această tehnologie încă din 2001, iar Toyota are un departament de R&D care se ocupă cu bateriile de acest tip din 2006. Primul prototip Toyota cu baterie solid state a fost dezvăluit în anul 2020. Și rivalii de la Honda sau Nissan „vâslesc” în aceeași direcție. Honda vrea să nu mai producă motoare cu combustie din 2040 și investește într-o uzină de test, iar Nissan a anunțat că pompează 1,2 miliarde de dolari pentru a aduce bateriile solid state pe piață în 2028 pe EV-urile sale, producția de prototipuri începând anul următor.

Sursa foto: Toyota

