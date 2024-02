Ferrari folosește o Tesla pentru a dezvolta primul model 100% electric

Ingineri ai Ferrari au fost văzuți recent rulând în apropierea uzinei din regiunea Modena la bordul unei Tesla Model S Plaid, versiunea sportivă a berlinei electrice de dimensiuni medii fabricate de constructorul american. Până acum, rivalii de la Porsche au pus și ei mâna pe mașini Tesla pentru a înțelege cum funcționează trenul de rulare electric, dar și cei de la Ford sau Volvo, scrie publicația Electrek.

Tesla a prezentat Model S în urmă cu aproape 12 ani, iar alți producători încearcă să preia ceva din experiența companiei lui Musk prin metode bine cunoscute de reverse-engineering. Anul trecut, Ferrari anunța că mașinile hibride pe care le comercializează au devenit mai populare decât variantele lipsite de partea electrificată, iar acest trend va continua să se stabilizeze odată cu introducerea versiunii hibride a SUV-ului Purosangue.

