Germania, tot mai indiferentă față de mașinile electrice: Vânzările s-au prăbușit în ianuarie

În prima lună în care clienții nemți n-au mai putut accesa subvenții la achiziția unui EV nou, vânzările au scăzut accelerat. Mai precis, față de decembrie 2023, s-au vândut cu 54,9% mai puține mașini electrice în luna ianuarie. De asemenea, vânzările de hibride cu tehnologie plug-in au scăzut cu 19,6% în prima lună a anului pe aceeași piață. De asemenea, reacția inversă a fost evidentă: numărul de mașini noi cu motoare termice care și-au găsit cumpărători a crescut: +9,1% pentru mașini pe benzină, respectiv +9,5% pentru diesel.

An abrupt end to government subsidies sent electric vehicle sales down by 54.9% in Germany in January 2024. PHEVs also experienced a 19.6% decline. Sales of gasoline and diesel vehicles both rose by close to 10.0% in a passenger vehicle market down 11.7% month-on-month. pic.twitter.com/C5e2ZTFJ07