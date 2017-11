Peste 70% dintre liderii romani considera ca perseverenta este principala calitate necesara pentru a avea succes in afaceri, inainte chiar decat abilitatile de manager sau profesionalismul. Acestia considera ca primele calitati ale unui lider ar trebui sa fie capacitatea de a responsabiliza oamenii si gandirea strategica.

650 de lideri romani din mediul de business si ONG au participat la un studiu realizat de agentia de cercetare MKOR Consulting, ale carui concluzii au oferit informatii interesante despre ce calitati au si ce fac pentru a atinge succesul.

Ce calitati trebuie sa aiba un lider? In primul rand, ar trebui sa fie empowering, au spus cei mai multi respondenti (99.7%). De asemenea, un lider ar trebui sa fie capabil sa decida (98.9%), sa aiba o gandire strategica (98.1%), sa fie deschis la schimbare (96.4%), sa fie energic si entuziast (93.4%) si ambitios (92.3%).

In ceea ce priveste succesul in business, 73% dintre respondenti considera perseverenta ca fiind calitatea definitorie pentru a atinge succesul in afaceri. Alti respondenti au mentionat liber capacitatea organizatorica si abilitatile manageriale (31%), onestitatea (19%) si viziunea (19%).

Liderii romani sunt corecti si au viziune

In ceea ce priveste propriile calitati, liderii romani se considera mai degraba persoane corecte si loiale (97.7%), care vad imaginea de ansamblu (96.1%), tenace (95.6%), ambitioase (95%), cooperante (94.5%), sigure pe sine (93.9%) creative (93.4%), receptive (93.1%), empatice (92.3%), optimiste (92%), atente la detalii (89.8%). Un procent mai mic se considera a fi carismatici (82.6%).

Ceea ce este de remarcat este faptul ca liderii pun pe ultimul loc familia, doar 68.1% dintre ei avand ca focus principal familia.

Liderii sunt foarte atasati de locul lor de munca, majoritatea considerand ca munca lor de zi cu zi este o vocatie (60.9%), in timp ce pentru aproape o treime (31.7%) locul actual de munca este o cariera. Un procent de numai 7.4% considera ca actualul lor loc de munca este doar o meserie.

Cu ce provocari se confrunta liderii romani

Resursele umane (83%) sunt de departe cea mai provocare pe care liderii o intampina: dezvoltarea si conducerea echipelor, identificarea oamenilor potriviti si managementul resurselor umane, urmata de instabilitatea mediului economic, fiscal si legal (22%). Alti respondenti mentioneaza si generarea si managementul vanzarilor (20%) sau birocratia (14%).

Ce lideri ii inspira pe lideri?

Liderii barbati din Romania sunt inspirati covarsitor (in proportie de 99%) de lideri masculini, in timp ce femeile lider din Romania sunt mai inclinate sa se inspire de la la alti lideri feminini: 18% din liderii care le inspira pe femeile lider din Romania sunt, la randul lor, femei de succes.

De la antreprenori, CEO, pana la cei mai puternici oameni politici, de la lideri religiosi pana la lideri culturali si sociali, liderii romani au facut un top 10 oameni care ii inspira. Acestia sunt in ordine: Steve Jobs (6.6%), Elon Musk (5.3%), Richard Branson (3.8%), John Maxwell (3.6%), Warren Buffett (3.4%), Anthony Robbins (2%), Barack Obama (1.6%), Bill Gates (1.6%), Lorand Soares Szasz (1.6%), Dalai Lama (1%).

Studiul a fost realizat in iulie 2017, pe un esantion format din 639 de lideri: 345 de antreprenori si 294 de manageri din mediul business si ONG (avand cel putin o persoana in subordine). Mai multe detalii despre cercetarea realizata de MKOR puteti citi AICI.

Sursa foto: Shutterstock.com / Who is Danny