Vorbim din ce in ce mai des despre „a patra revolutie industriala“ sau „industria 4.0“. Oamenii de stiinta de pre­tutindeni sustin la unison ca vietile noastre vor fi schim­bate de rata progresului in patru tehnologii care converg: genetica, robotica, nanotehnologia si inteligenta artificiala. Alte profetii tehnologice se invart in jurul anului 2054, cand pare-se ca stiinta va fi pregatita sa ne furnizeze chiar secretul nemuririi, scrie Revista CARIERE.