Lumea devine pe zi ce trece mai digitalizată, însă populatia nu avanseaza în același ritm

Un studiu realizat în 2019 , arată că 42% din populatia UE nu a putut duce la capat cerinte simple precum conectarea la reteaua wi-fi sau folosirea unei pagini web. Același studiu arată că intr-un viitor nu foarte indepartat, 9 din 10 joburi vor avea la baza comeptențe digitale.

Progresul tehnologic, mai ales cel în domeniul inteligentei artificiale (AI), are loc acum în cicluri mult mai scurte. Asta face ca decalajul competențelor digitale sa se adanceasca mult mai rapid decat inainte.

Pandemia a readus în prim plan lipsa competențelor digitale, recum si o schimbare de mentalitate a felului în care trăim, muncim, cosumam. COVID-19 a impulsionat companiile de diferite mărimi să se digitalizeze cu o viteză record.

Un sondaj global realizat anul acesta arată că aproape 90 la sută dintre managerii companiilor din întreaga lume se confruntă cu probleme legate de identificarea profilului eligibil. În Europa, de exemplu, majoritatea angajatorilor solicită competențe digitale de bază, în timp ce aproximativ 60% dintre cetățenii peste 16 ani îndeplinesc acest standard.

Înainte de pandemie, cea mai mare provocare pentru firmele din industria serviciilor de business era legată de forța de muncă bine pregătită. Toate discuțiile legate de dezvoltarea industriei aveau ca punct central recrutarea și reținerea talentelor.

Citeste si: Retrospectiva de an școlar pandemic. Cum s-a simțit din perspectiva...

De asemenea, pandemia a schimbat modul în care companiile se raportează la forța de muncă. Astfel, situația actuală a demonstrat că este posibil să desfășurăm un număr mare de activități la distanță, ceea ce a lărgit considerabil arealul din care companiile își vor recruta forța de munca în viitor. Cred că vom observa din ce în ce mai des cum angajatorii vor urma oamenii acolo unde aceștia trăiesc și nu invers, așa cum se întâmpla până anul trecut.

La ABSL considerăm că avantajele date de arbitrajul costurilor pe piața de muncă din Romania se vor eroda în următorii ani. Activitățile repetitive vor fi înlocuite de inteligența artificială sau vor migra către locații mai ieftine, preponderent în Asia.

De aceea, este esențial ca industria noastră să migreze de la servicii tranzacționale (e.g. facturare, înregistrare comenzi) la servicii cu valoare adăugată mare (e.g. analiză date, planificare, îmbunătățire a experienței clienților finali, dezvoltarea integrală a unui proiect de automatizare etc.).

De asemenea și cerințele angajatorilor se vor schimba, o dată cu dezvoltarea industriei. Angajații vor avea nevoie să îmbine competențele tehnice sau financiar contabile, cunoașterea limbilor străine și competențe digitale.

Citeste si: Angajații industriei serviciilor de business vor lucra în regim hibrid

Cum putem crește nivelul comptenețelor digitale în următorii ani?

Programa școlară și mai ales studiile universitare trebuie aliniate cu nevoile momentului in care traim. Faptul ca nu se pune suficient accent pe componenta digitala face ca multi studeți să iasă cu puține abilități în domeniul digital. În Finlanda, de exemplu, s-au introdus cursuri de programare încă de la nivelul claselor primare.

Accesul la o piata cu angati care au skill-uri digitale, este deja un factor decisiv pentru companii de a investi pe o anumită piață. De aceea, companiile din industria serviciilor de business preferă să investească în a pregati un angajat de la 0, decat sa astepte sa gaseasca unul care sa aiba deja competențele digitale necesare postului.

Companiile din industria noatră au inceput deja sa investeasca in platforme de training, iar asteptarile sunt ca angajatii sa isi consolideze skill-urile existente sau sa invete de la 0 ceva cu totul nou. Este important sa facem acest lucru, pentru a putea sa tranzitionam personalul in a exploata aceste tehnologii emergente, in primul rand pentru a atinge un nivel ridicat de eficienta, dar si pentru a ne putea extinde catre o piata in continua schimbare, in care profilul consumatorului devine din ce in ce mai digital.

Calificarea și recalificarea angajaților este esențială nu numai pentru a face față contextului pademic, ci și pentru o creștere durabilă pe termen lung. În plus, daca angajatii folosesc si au parte de solutii cat mai digitalizate la munca, vor dezvolta dorinta ca acestea sa fie prezente si in afara muncii si a le folosi în mod constant.

Citeste si: Egalitatea de șanse la locul de muncă este în scădere. Cum poate...

Investiția în educație digitală, atât la nivelul industriei, dar mai ales la nivelul programelor școlare este esențială pentru a susține creșterea productivității, un trai mai bun și adaptarea la contextul actual. De aceea, statul și companiile ar trebui să lucreze împreună pentru dezvoltarea competențelor digitale. La ABSL ne-am propus să colaborăm cu o serie de universități de stat pentru dezvoltarea unor programe de masterat care să îi ajute pe cei care doresc o carieră în industria serviciior de business.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Vice – Președinte ABSL și EMEA ITSM Lead at Stefanini Mai multe articole scrise de Adrian Baron »

Te-ar putea interesa și: