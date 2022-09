Paranoia productivității: Șefii cred că angajații lucrează mai puțin de acasă decât de la birou

Un sondaj recent realizat de Microsoft arată că șefii și angajații nu sunt pe aceeași lungime de undă atunci când vine vorba de gradul de productivitate atunci când se lucrează de acasă. Managerii își fac griji că atunci când lucrează de acasă, angajații prestează mai puține ore de lucru decât ca atunci când lucrează de la birou.

În timp ce 87% dintre angajați au simțit că lucrează într-un ritm la fel de eficient sau mult mai eficient de acasă, 80% dintre manageri sunt de părere că nu se întâmplă acest lucru, arată datele unui sondaj la care au luat parte peste 20.000 de angajați, din 11 țări.

Această tensiune trebuie rezolvată pentru că locurile de muncă nu vor reveni niciodată la obiceiurile dinainte de pandemie, spune directorul executiv al Microsoft, Satya Nadella, pentru BBC.

Trebuie să depășim ceea ce descriem drept `paranoia productivității`, pentru că toate datele pe care le avem care arată că peste 80% dintre angajații care lucrează de acasă simt că sunt foarte productivi, cu excepția faptului că managerii lor cred că nu sunt productivi. Satya Nadella, director executiv Microsoft

Munca remote a ajuns la apogeu?

Atât Nadella, cât și Ryan Roslansky, șeful LinkedIn, companie deținută de Microsoft, au spus că angajatorii se confruntă cu poate cea mai mare schimbare a tiparelor de lucru din istorie. Numărul de joburi remote promovate pe LinkedIn a crescut în timpul pandemiei, iar Roslansky a spus că datele sugerează că acest mod de lucru ar fi putut atinge apogeul.

El a declarat că înainte de pandemie, din 14 sau 15 milioane de locuri de muncă care erau postate pe LinkedIn, aproximativ 2% implicau muncă de la distanță. În urmă cu câteva luni, procentul de joburi remote a ajuns la 20%, în vreme ce luna aceasta a ajuns la 15%.

Într-o perioadă de lipsă acută de forță de muncă, angajatorii sunt nevoiți să muncească mai mult pentru a atrage, angaja și reține talentele din piață, iar acest lucru este valabil și la Microsoft.

„Am avut 70.000 de oameni care s-au angajat la Microsoft în timpul pandemiei. Ei au văzut cumva Microsoft prin prisma pandemiei. Și acum, când ne gândim la următoarea fază, ne gândim la moduri în care să îi reținem, să îi reenergizăm și să formăm din nou legături mai profunde cu ei”, a mai declarat directorul executiv al Microsoft.

Angajații Microsoft pot lucra de acasă până la 50% din timpul de lucru. Mai mult decât atât, necesită aprobarea conducerii sau trecerea la lucru cu fracțiune de normă.

Dacă ne uităm, însă, la alte companii, au existat solicitări de revenire la birou, la Apple sau Tesla, unde Elon Musk a cerut angajaților să lucreze de la birou 40 de ore pe săptămână. „Dacă nu vii, vom presupun că ai demisionat”, a spus cel mai bogat om al lumii într-un e-mail pe care l-a trimis angajaților săi.

Un număr fără precedent de oameni și-au schimbat locul de muncă de la începutul pandemiei. Un fenomen pe care Microsoft l-a numit „marea remaniere”, îi are în vedere pe cei născuți după 1997 (așa-numita Generație Z), care au șanse de aproape două ori mai mari de a schimba locul de muncă.

„În apogeul `mareei noastre remanieri`, am observat o creștere de la an la an de 50% a membrilor LinkedIn care și-au schimbat locul de muncă. Generația Z era la 90%”, se spune în raport.

