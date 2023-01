Piața muncii s-a schimbat și se transformă tot mai mult din perspectiva așteptărilor candidaților care aplică la un loc de muncă. Își doresc muncă flexibilă, în acord cu nevoile lor, să-și poată lua copilul de la grădiniță sau să poată să aibă libertatea de a-și alege beneficiile la job, într-o piață care încă aparține angajatului și într-un an ce va sta tot sub semnul deficitului de talente. Candidații sunt tot mai interesați, însă și de cum decurg procesele de recrutare și mai ales cât durează.

„Au devenit destul de interesați despre cum are loc un proces de recrutare, vor să știe din timp cum se derulează, care sunt etapele. Ceea ce mi se pare destul de important pentru că multe companii au un proces de recrutare destul de greoi. Candidații aplică la început, după care ei după prima etapă renunță. Noi avem trei etape de interviu bine puse la punct și încercăm ca procesul să nu dureze mai mult de două săptămâni. Asta ne ajută să recrutăm destul de mulți candidați”, Gabriela Adochiți, HR Manager în cadrul fintech-ul francez iBanFirst, la HR Talks.

„Joburile sunt multe, candidații buni se găsesc greu. Și când îi găsești nu cred că vrei să îi pierzi”

Etapele dintr-un proces de recrutare sunt primele interacțiuni ale unui candidat cu o companie, fiind de multe ori un drum de descoperire pentru angajați și chiar și pentru angajatori. Este important încă de atunci să se contureze o legătură între cel intervievat și angajator și nu să se simtă ca un proces de recrutare cu etape lungi, întortocheate, care par că nu se mai termină. În domeniul fintech, acest lucru este esențial pentru un viitor angajat într-un start-up care va avea ulterior în mâini puterea de a contribui la deciziile din cadrul firmei. „Joburile sunt multe, candidații buni se găsesc greu. Și când îi găsești nu cred că vrei să îi pierzi”, adaugă Gabriela Adochiți care povestește că la iBanFirst a recrutat mai mulți foști angajați din corporații, care ajunși pentru prima dată într-un start-up nu sunt obișnuiți în totalitate cu libertatea de a lua decizii cu impact direct în întreaga companie.

„Pentru ei a fost o schimbare destul de mare și aici mă refer la angajații din România. Libertatea pe care noi le-o oferim în a lua decizia, în a crește, în a-și dezvolta și mindsetul acesta antreprenorial. Pentru ei la început li se pare puțin ciudat până își dau seama cât sunt de benefice schimbările pentru ei și pentru pentru dezvoltarea lor (...) Cei care nu au mai lucrat într-un start-up au o anumită teamă pentru că se gândesc dacă se întâmplă ceva mâine dacă cumva închide compania, dacă nu au rezultate”, explică specialistul în resurse umane.

Furnizorul de schimb valutar şi plăţi internaţionale este prezent pe piața din România din februarie 2021, iar în mai puțin de un an de la lansare număra 30 de angajați. FinTech-ul francez le oferă companiilor o platformă online care le permite să efectueze tranzacții în peste 30 de valute, concentrându-se pe gestionarea riscurilor care apar în urma schimburilor valutare. Compania are în prezent joburi vacante pentru poziții de entry-level pentru care caută oameni cu pregătire academică în sectorul financiar sau bancar cu minim un an experiență în vânzări.

Pentru pozițiile de senior-level avem nevoie de specialiști care au mai lucrat în domeniul financiar și care au avut expunere la produse de tip de tip foreign exchange (...) Indiferent de senioritate, motivația și atitudinea candidatului rămân un factor cheie în decizia de recrutare. Abilitățile și cunoștințele clar sunt esențiale, mai ales pentru pozițiile senior-level. Importante sunt și motivația și atitudinea potrivită. Gabriela Adochiți, HR Manager iBanFirst

„Atragerea nu mi se pare atât de complicată cât mi se pare reținerea angajaților”

După ce un candidat trece de tot procesul de recrutare, acesta este instruit aproape două zile la Paris, unde compania are cel mai mare birou de vânzări. Acolo ajung să cunoască fiecare departament și participă la prezentări. Ulterior urmează un training online pe partea de vânzări, vreme de două săptămâni, cu unul dintre manageri, după care cel final cu country managerul din țara în care specialistul a fost angajat.

„Sinceră să fiu, în România nu cred că este un deficit atât de mare al forței de muncă (...) pentru noi nu pot să zic că a fost o problemă. În ultimul an am angajat peste 35 de candidați în regiune. Au fost roluri care au durat puțin mai mult până le-amocupat, dar până la urmă am reușit. Cred că ține foarte mult de strategia de recrutare pe care compania o are pusă la punct pentru atragerea și reținerea, bineînțeles, a talentelor. Atragerea nu mi se pare atât de complicată cât mi se pare reținerea lor”, a mai precizat Gabriela Adochiți.

Deși beneficiile extra sunt asociate, în general cu salariații care activează în companii mari și în multinaționale, start-up-urile se orientează și ele tot mai mult către astfel de remunerații pe care să le ofere echipelor lor. Angajații iBanFirst au tichete de masă, asigurare medicală privată, asigurare în caz de spitalizare sau intervenții chirurgicale, traininguri de dezvoltare profesională și personală, dar și mic-dejun și fructe la birou.

„Cu siguranță, pe partea de beneficii dorim să mai adăugăm și alte beneficii extrasalariale în 2023 pentru a atrage cât mai mulți candidați talentați, dar și pentru a crește retenția, cum am spus, a actualilor angajați.

Urmăriți întreaga discuție în cadrul emisiunii HR Talks, un proiect editorial realizat de wall-street.ro prin care ne dorim să venim cu o abordare cât mai practică în dezbaterea celor mai importante teme și trenduri din piața muncii, alături de manageri și specialiști din industrie.

