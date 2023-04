Cum poți să ai un job sigur, în vremuri de criză. 4 sfaturi de la experți

În vremuri de criză sau în vremuri incerte din punct de vedere economic, angajații din întreaga lume caută diverse metode pentru a-și securiza locurile de muncă. Anxietatea din jurul percepției de nesiguranță a locului de muncă poate duce la o scădere a sănătății mintale și a bunăstării fizice a angajaților. În timp, stresul prelungit duce în cele din urmă la epuizare.

Rezultatele unui sondaj publicat în Harvard Business Review au confirmat că „atunci când angajații sunt îngrijorați de pierderea locului de muncă, performanța lor nu se îmbunătățește și au tendința de a încălca mai multe reguli”, scrie Forbes.com.

În România, perspectivele pentru 2023 nu arată îmbucurător pentru cei mai mulți angajați. Un sondaj realizat de eJobs România arată că 43,9% dintre salariați se tem de impactul unei posibile crize economice. Totodată, 15,5% se gândesc că le-ar putea scădea veniturile, iar 14,4% iau în calcul că le va fi mai greu decât în 2022 să își găsească un job, având în minte și contextul disponibilizărilor de la nivel global, inițiat de giganți tech precum Twitter, Meta (compania mamă a Facebook) sau Amazon.

Având în vedere perspectivele economice actuale, siguranța locului de muncă nu este ceva pe care să ne putem baza. Din fericire, există modalități de a te face un angajat mai valoros. Iată câteva lucruri pe care le poți face pentru a te simți mai încrezător și în siguranță în rolul tău actual.

1. Asumă-ți un proces de învățare pe tot parcursul vieții

Învățarea de noi abilități la locul de muncă te va menține implicat, încrezător și motivat. Tehnologia se schimbă mereu, iar să rămâi mereu cu un pas înaintea tuturor te va face indispensabil. O modalitate de a face acest lucru este să înveți un nou limbaj de programare sau să înveți pentru a obține o nouă certificare profesională.

De asemenea, este important să rămâi mereu la curent cu tendințele din industrie. Citește constant urmărește videoclipuri și ascultă podcasturi. Nu uita să profiți și de oportunitățile de formare profesională sponsorizate de companie. De asemenea, este o idee bună să interacționezi cu organizații profesionale. Procedând astfel, își vei arăta angajamentul față de industrie, în timp ce îți dezvolți rețeaua de contacte.

2. Oferă-te voluntar în activitățile de impact la job

O altă modalitate de a spori siguranța locului de muncă este să cauți oportunități de a te înscrie la proiecte mari, puse la dispoziție de firma la care lucrezi. Investește timp și energie în activități sau proiecte care îți vor permite să-ți demonstrezi leadershipul și angajamentul. De exemplu, să presupunem că ești interesat de diversitate, echitate și incluziune, însă activitățile de pe această nișă nu fac parte din responsabilitățile tale. Vorbește cu managerul tău și vezi în ce mod te poți implica și tu. Și acest mod îți vei dezvolta și noi abilități. Aceste inițiative îți permit, de asemenea, să lucrezi independent de funcțiile din companie, ceea ce îți va crește vizibilitatea la locul de muncă.

3. Concentrează-te pe abilitățile soft

Odată cu trecerea companiilor la modele hibride sau de lucru la distanță, abilitățile soft precum cele de leadership, adaptabilitatea și colaborarea au devenit la fel de importante ca și cunoștințele tehnice. În timp ce majoritatea oamenilor sunt angajați pentru abilitățile lor tehnice, abilitățile lor soft le oferă „durabilitate în carieră”, spune Alexandra Levit, autoarea cărții Humanity Works: Merging Technologies and People for the Workforce of the Future.

Ideea de a avea o carieră „durabilă” se referă la capacitatea de a dobândi cunoștințele necesare pentru a fi un angajat implicat și productiv. Pentru a-ți îmbunătăți abilitățile soft la locul de muncă, fii deschis la critici constructive. Profită de ocazie pentru a practica comunicarea eficientă, fie față în față, fie prin e-mail în fața colegilor. Cere managerului tău responsabilități din afara zonei tale de confort. Asta va demonstra că ai flexibilitate, adaptabilitate și dorință de a avansa.

4. Lucrează la brandul tău personal și la imaginea ta

Ca angajat, lucrezi să reprezinți un brand, însă nu trebuie să uiți că mai ești imaginea unui brand, cel mai important de altfel: tu. Un personal branding consolidat îți oferă siguranță în vremuri de criză.

Branding-ul tău este esențial în lumea de astăzi, unde carierele sunt fluide și din ce în ce mai neliniare. Deși s-ar putea să ai mai multe locuri de muncă de-a lungul vieții, brandul tău personal este ceva asupra căruia ai control. Brandul tău personal nu numai că te face un angajat mai dezirabil, dar te poate ajuta și să aterizezi în picioare dacă trebuie să-ți schimbi locul de muncă.

Sursa foto: Pexels

