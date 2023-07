Sodexo Benefits and Rewards Services, unul dintre principalii jucători de pe piața locală de beneficii extrasalariale pentru angajați a oferit un punct de vedere ca urmare a investigației Consiliului Concurenței privind o posibilă încălcare a regulilor în domeniu, de către companiile Edenred Romania, Sodexo Benefits and Rewards Services și Up România, pe piața emiterii și comercializării de tichete.

„Sodexo Benefits and Rewards Services a cooperat pe deplin în cadrul inspecției inopinate desfășurate de Consiliul Concurenței la sediul nostru și a furnizat toate documentele și informațiile solicitate de inspectorii de concurență. Suntem conștienți de importanța respectării regulilor de concurență și am aplicat aceste reguli în activitatea noastră urmând să cooperăm în continuare cu autoritatea de concurență în cadrul investigației declanșate de această”, au declarat reprezentanții Sodexo Benefits and Rewards Services într-un răspuns la o solicitare wall-street.ro.

Sodexo Benefits and Rewards Services operează pe piața românească de peste 24 de ani, oferind companiilor mai multe tipuri de beneficii extrasalariale pentru angajați. Peste 35.000 de companii și aproximativ 2 milioane de angajați folosesc în prezent produsele companiei.

De ce anchetează Consiliul Concurenței companiile care furnizează beneficii extrasalariale în România

Consiliul Concurenței are indicii că firmele Edenred Romania, Sodexo Benefits and Rewards Services și Up România și-ar fi coordonat comportamentele în cadrul anumitor licitații la care au participat, precum și la stabilirea nivelului comisioanelor de rambursare a tichetelor percepute de la magazinele afiliate, conform unui comunicat de presă transmis de Consiliul Concurenței.

Astfel, există suspiciuni că cele trei companii s-ar fi înțeles să fixeze prețurile de vânzare și cumpărare și alte condiții de comercializare a tichetelor, dar și să își împartă piața serviciilor de emitere și comercializare a acestora. În acest context, Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile companiilor vizate de investigație, Edenred Romania SRL, Sodexo Pass Romania SRL și UP Romania SRL, dar și la sediul Asociației Profesionale a Emitenților de Tichete și al Asociației Consiliul Emitenților Români de Tichete Electronice.

Consiliul Concurenței a precizat într-un comunicat de presă că inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor.

În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea regulilor de concurenţă, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurenţă, în cadrul programului de clemenţă, pot obţine imunitate la amendă sau reduceri substanţiale ale amenzilor.

Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească.

Sursa foto: Shutterstock

