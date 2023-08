Eliminarea facilităților fiscale pentru IT-iști se va face ”gradual”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că eliminarea excepţiilor fiscale, măsură luată în calcul de Guvern în domeniile beneficiare, precum construcţii, IT, agricultură, industrie alimentară, nu va fi una "brutală", întrucât Guvernul nu doreşte să strice activităţile care funcţionează.

El a răspuns astfel miercuri, la Palatul Victoria, la o întrebare venită din partea unui participant la Forumul Studenţilor Români de Pretutindeni, student la medicină dentară la Oradea, preocupat de perspectivele pentru tinerii care doresc să-şi deschidă o afacere după finalizarea studiilor în domenii precum Sănătate sau IT.



" Avem programe în desfăşurare. În acest moment e Start-Up Nation, e în nu ştiu al câtelea an. Încercăm acum să-i dăm o latură şi pentru românii care sunt plecaţi în străinătate, să aibă acces la această platformă (...) Toate aceste programe continuă. Micro-întreprinderile - există o singură abordare diferită a Comisiei - faptul că ele au devenit un fel de offshore în interiorul unui stat. Nu poţi să ai o fiscalitate de tip offshore pe microîntreprinderi, dar să rezolvăm problemele, primele cinci probleme: trai fără sărăcie, fără foame, sănătate, educaţie, infrastructură. Deci, undeva nu funcţionează. Şi Comisia a zis: am înţeles, haideţi să vedem gradual, cum scoatem aceste excepţii, dar ele... discuţia şi scoaterea excepţiilor nu este una brutală, care să strice activitatea. Totuşi, HoReCa, microîntreprinderile... Noi venim şi după perioadă de pandemie, când ele au fost susţinute cu bani de la buget ca să depăşească acel un an şi jumătate an în care nu au mai avut activitate. Au fost hoteluri închise, restaurantele închise, cinematografele închise, teatrele închise. Atunci, în acel moment, statul român a venit cu fonduri foarte multe. S-au întors, mi se pare, că până aproape de 6% din PIB către această zonă. Nimeni nu va modifica nimic din ceea ce funcţionează", a declarat Ciolacu.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: