Astfel, companiile alocă bugete între 200 și 300 lei/cadou, în medie, pentru cadourile angajaților și partenerilor de business.

“Interesul pentru cadouri corporate, dar mai ales pentru worshopuri de pregătit și alte evenimente pentru angajați a crescut exponențial după perioada de pandemie.Tot mai multe companii din România vor să ofere cadouri atipice, diferite și personalizate, atât partenerilor de business, cât și angajaților. Și vedem această tendință și din partea firmelor mici, care vor să se diferențieze pe piață, nu doar din partea companiilor multinaționale. De asemenea, tot mai multe companii sunt dornice să răsplătească și să fidelizeze angajații prin beneficii extrasalariale și caută produse și experiențe memorabile, cum sunt cadourile personalizate pe care le pregătim la Atelier Cortez și workshopurile de preparat ciocolată sau montat macarons. Astfel, în completarea clasicelor beneficii ca tichete de masă, abonament la clinică medicală și teambuilding, companiile își premiază angajații pentru rezultate deosebite și le oferă cadouri în momentele cheie din an, de ziua lor și de sărbători”, explică Dragoș Ungureanu, fondator Atelier Cortez.

Astfel, cadourile corporate pentru angajații sau clienții și partenerii firmelor reprezintă peste 90% din solicitările venite din partea companiilor, iar cele mai achiziționate sunt cutiile cadou care conțin macarons și vin, macarons și prosecco, ciocolată și prosecco sau vin și ciocolată, care sunt și personalizate cu logo-ul firmei în peste 99% din cazuri.

Segmentul de ateliere de pregătit ciocolată sau montat macarons înregistrează cea mai mare cerere în 2023, cu o creștere de 65% față de anul trecut, companiile căutând experiențe cât mai inedite și memorabile prin care să fidelizeze angajații și să crească rata de retenție a personalului, potrivit datelor Atelier Cortez.

Cele mai multe solicitări de cadouri corporate și ateliere pentru angajați vin de la companii din IT, pharma, automotive, domeniul petrolier și altele, în cele mai multe cazuri din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța și chiar din afara țării pentru workshop-uri online, cu kit-uri pregătite și trimise în avans din România.

Atelier Cortez, unul dintre principalii producători de ciocolată și macarons artizanale de pe piață, a produs, anul acesta, conform estimărilor interne, peste 150.000 de macarons, 30.000 de praline și peste 3.000 de tablete de ciocolată. Peste 50% din întreaga producție este realizată pentru comenzile pentru sărbătorile de iarnă, perioada din an pentru care companiile alocă și cele mai mari bugete pentru cadouri corporate.

Ultimele luni din an sunt cele mai intense pe piața de cadouri corporate, primele comenzi de la companii din țară pentru cadouri pentru angajați, respectiv clienți și parteneri de business venind încă din septembrie, iar de la an la cererile apar tot mai devreme, semn că firmele se pregătesc din timp. În plus, comenzile plasate cât mai devreme au șanse 100% să fie onorate, iar costurile sunt mai mici decât în decembrie. Anul acesta, estimăm o creștere de 25% a numărului de comenzi pentru cadouri corporate personalizate din partea firmelor, fiind tot mai mare dorința de a oferi cadouri care să surprindă și să fie memorabile pentru cei care le primesc, în loc de cadourile standard din supermarket care au un conținut aproape identic.

Dragoș Ungureanu, fondator Atelier Cortez