Vasilcoiu, Ministerul Muncii: Evoluţia tehnologică nu va duce la pierderea de locuri de muncă, dar meseriile clasice dispar

Evoluţia tehnologică nu va duce la pierderea de locuri de muncă, ci vor exista posturi mai bine plătite unde se va putea munci fizic mai puţin, a declarat secretarul de stat din Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS), Cristian Vasilcoiu, relatează Agerpres.

"Noi vedem evoluţia tehnologică ca un avantaj pentru oameni. Nu suntem pesimişti să spunem că aceasta va duce la pierderea de locuri de muncă. Nu, va duce la existenţa unor locuri de muncă mai bine plătite şi unde se va putea munci fizic mai puţin. Pentru asta este nevoie, evident, de calificare şi recalificare permanentă pe parcursul întregii vieţi profesionale. Aceasta este provocarea pe care o avem nu doar în România, ci în toată Europa, şi nu doar în toată Europa, ci în toată lumea, pentru că suntem într-o competiţie globală. Locurile de muncă clasice evident că vor dispărea”, a afirmat Vasilcoiu, la cea de-a 7-a ediţie a Forumului de Protejare a Infrastructurii Critice (CIP Forum), parte a Digital Innovation Summit Bucharest (DISB) 2024.

Potrivit lui, oamenii ar trebui să se uite la meserii precum cea de coșar sau de lustragiu de pantofii care nu mai există, ca o consecință a evoluției tehnologice, dar a subliniat faptul că vor apărea mereu altele.

„Este evident că evoluţia tehnologică din ultimii ani a fost una covârşitoare. Dacă stau să mă gândesc, când m-am născut eu, în 1980, exista telefonul fix şi când eram adolescent trebuia să mă duc la poştă, la telefonul public, dacă voiam să sun o colegă, să o invit la o prăjitură. Iată, astăzi, în 2024, avem nişte computere la purtător prin care trimitem inclusiv documente scanate color şi aprobăm şi semnăm electronic tot felul de documente şi noi, cei de la stat", a mai spus Vasilcoiu.



Conform oficialului, este important ca instituţiile să se adapteze la schimbările tehnologice.



"Avem şi în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) digitalizare. Am început, ce-i drept, mai timid şi la nivelul Guvernului, inclusiv la nivelul Ministerului Muncii. Am reuşit să facem ca, în cazul anumitor servicii sau instituţii să se poată interacţiona digital şi online cu ele şi să nu mai fie nevoie de prezenţa fizică a beneficiarului, astfel încât acesta să nu mai facă o mie de drumuri sau să-l mai întorci, că n-are nu ştiu ce ştampilă sau nu ştiu ce dosar cu şină... E un "must", un imperativ să ne adaptăm în permanenţă la schimbările acestea, pentru că vor fi din ce în ce mai multe", a menţionat reprezentantul Ministerului Muncii.



