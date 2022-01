Ce noi cafenele ar putea apărea în Aeroportul Otopeni? Interviu cu CEO-ul Lagardère Travel Retail

De câte ori nu ați cumpărat o cafea sau o gustare de la cafenelele din aeroport sau gară, înainte de o deplasare?! One Minute, So!Coffee, Inmedio...nume care ne trec prin față și despre care am putea crede că sunt unități cu totul diferite. Însă acestea și alte câteva există sub aceeași umbrelă și deservesc turiștilor români și nu numai. ”Așteptăm, la începutul anului, lansarea și derularea procedurilor de licitație pentru spațiile de retail din Aeroportul Otopeni. Aceasta ar fi o oportunitate excelentă pentru noi de a pune know-how-ul la dispoziția călătorilor de pe Aeroportul Otopeni, principala poartă de intrare a turiștilor în România”, a declarat Marius Văcălău, CEO Lagardère Travel Retail.

Tot pentru 2022, Văcălău speră ca turismul să își recapate forțele și să nu mai existe bariere împotriva călătoriilor turiștilor. Șeful magazinelor to go pariază totul pe Planul Național de Reziliență și Redresare, prin care autoritățile promit o mai mare atenție turismului și transporturilor.

”Pentru aceasta, ne dorim să avem un dialog activ cu autoritățile și instituțiile din zona de transport și turism pentru a dezvolta împreună soluții de îmbunătățire a experienței călătorilor. Ne bucură să vedem că Planul Național de Reziliență și Redresare aduce o preocupare pentru dezvoltarea zonei de transporturi (gări, metrou) și tranzit. Călătoriile sunt o parte importantă din viața românilor, ele trebuie privite de autorități la fel cum fac companiile, dintr-o perspectivă centrată pe client, acoperind toată plaja de servicii, produse și experiențe pe care acesta le caută sau de care acesta are nevoie în drumul său”, a mai spus Văcălău, pentru wall-street.ro.

Sursa Foto: Lagardère Travel Retail

Acesta este și motivul pentru care Văcălău așteaptă licitația Companiei Naționale de Aeroporturi București pentru atribuirea spațiilor în retail din cadrul Aeorportului Internațional Henri Coandă, organizată pentru prima dată de la Revoluție, spune acesta.

”Conștientizăm cu toții evoluția majoră prin care am trecut ca țară în ultimii 25 de ani. România a parcurs un drum lung din 1996 de când am intrat noi pe piața locală, trecând prin momente de transformare care au deschis porțile investitorilor, iar pentru noi toți aceasta s-a tradus în îmbunătățirea stilului de viață. Pe măsură ce am evoluat din punct de vedere economic, consumatorul român a devenit mai atent la nevoile sale și mai exigent în privința produselor, serviciilor și experienței de cumpărare”, a explicat CEO-ul, dezamăgit, totuși, de incapacitatea țării noastre de a dezvolta și segmentul de infrastructură.

Citeste si: Bolt ar urma să angajeze „sute de mii” de șoferi pentru a face față...

În cei 25 de ani de prezență în România, am asistat la numeroase schimbări în mediul de business, în dezvoltarea retailului modern, în viața de zi cu zi a românilor, în comportamentul de consum al acestora, etc. De la deschiderea primelor galerii comerciale și a mall-urilor până la dezvoltarea segmentului de real estate pe zona de office, la adopția dinspre consumator a presei internaționale, a conceptului de coffee-to-go, la democratizarea călătoriilor cu avionul....Este o misiune aproape imposibilă să comprimăm 25 de ani de transformare și evoluție pe toate segmentele, de la social la economic. Marius Văcălău, CEO Lagardère Travel Retail

Acesta avertizează autoritățile că este momentul potrivit pentru acțiuni concrete în turism și transporturi, prin care retailul să poată evolua, în concordanță cu cerințele românilor.

Citeste si: Întârzieri de zeci de minute în Gara de Nord, din cauza problemelor...

”Este un moment T-zero în care autoritățile și marii jucători din domeniul călătoriilor (aeroporturi, gări și alte medii de tranzit) trebuie să conștientizeze că retailul nu mai este doar o sursă secundară de venit, ci este un serviciu fundamental oferit călătorului, care deservește nevoile acestuia și care are capacitatea de a-i transforma percepția. Este parte integrantă din cartea de vizită a locului și din experiența ca turist”, a adăugat acesta.

Provocări în 2021: pandemie și scandaluri la metrou

Cu toții ne așteptam ca 2021 să fie un an al normalității, însă COVID a avut alte planuri, astfel că antreprenorii au fost nevoiți să se adapteze. Cu toate acestea, rezultatele anului trecut au fost mult mai bune decât cele din 2020, denumit de majoritatea ”anul supraviețuirii”.

Citeste si: Noua listă semafor: care sunt principalele modificări

”Privim pandemia ca pe un catalizator pentru transformare, iar provocările (de la impactul restricțiilor până la modificările din comportamentul consumatorilor) ca pe un stimulent pentru schimbare și evoluție. De aici, deschiderea noastră pentru concepte și canale noi, diversificarea ofertei etc”, a mai spus Văcălău.

Pe lângă valurile pandemice, într-o direcție distinctă, să ne amintim de scandalul chioșcurilor de la metrou, când reprezentanții Metrorex au demolat magazinele aflate în stațiile de metrou. Compania de transport a transmis că aceste spații comerciale erau un pericol iminent întrucât nu aveau avize ISU, iar poziționarea constituia un obstacol în calea evacuării în caz de urgență. Totodată, magazinele îngreunau și accesul la hidranții interiori, potrivit unui anunț publicat pe site-ul oficial al Metrorex, la vremea respectivă.

Citeste si: Peste 13.000 de firme din România și-au suspendat activitatea anul...

Ei bine, printre magazinele respective se aflau și unitățile HUB Convenience, pe care Văcălău a fost nevoit să le închidă.

”În contextul conflictului dintre Metrorex și Sindomet, am ales să închidem rețeaua HUB Convenience care opera la metrou. Dar acest canal rămâne unul extrem de important pentru noi și așteptăm cu interes și suntem pregătiți să participăm la orice procedură de licitație care să răspundă cu adevărat nevoilor pasagerilor în rețeaua de metrou”, a adăugat acesta.

Lagardère peste trei ani

Deși pandemia a dus la schimbarea anumitor obiceiuri de consum în 2020, oamenii petrecând mai puțin timp în magazine și concentrându-se pe nevoile de bază, deja de anul acesta s-a observat o revenire, odată cu reluarea traficului.

Prin urmare, Văcălău promite proiecte noi pentru Lagardère în următorii trei ani.

Citeste si: Managerii din Europa Centrală și de Est încep să vadă mai multe...

”Ne concentrăm pe categoriile din zona de Essentials sau de impuls, asigurând un portofoliu variat din convenience-ul modern și soluții rapide pentru nevoi imediate din rutina urbană zilnică – băuturi non-alcoolice, cafea, cadouri, snacks-uri și, în general, tot ceea ce ai nevoie atunci când te afli în mișcare, dar și în caz de urgență, de necesitate. Categoria de presă va continua să reprezinte o prioritate, întrucât servește nevoilor de informare și de conținut de calitate pentru care avem recunoașterea națională pe Inmedio”, a enumerat acesta.

Un alt punct de interes va fi și pe zona de Food Service, unde va fi extinsă sortimentația de fresh food, cu rețete noi din bucătăria centrală.

”Rămânem atenți și la planurile partenerilor noștri din real estate, pentru care continuăm să fim un partener în zona comerțului de conveniență”, a mai spus CEO-ul grupului.

Nu în ultimul rând, Văcălău sfătuiește tinerii antreprenori să își asume riscuri cu ochii larg deschiși, dar și cu mult curaj. Nu există un moment ideal pentru a te lansa într-o afacere și, de multe ori, perioadele dificile constituie ferestre de mare creativitate și oportunitate. Să fie curioși, deschiși și dornici să învețe în permanență. Test & Learn, cum ar spune americanii. Și să nu uite că relevanța business-ului va fi challenge-uită încontinuu, iar pentru a rămâne în picioare este nevoie de perioade consecutive de transformare.

În România, Lagardère Travel Retail este prezentă de peste 20 de ani pe piața comerțului în zonele de tranzit (Travel Retail), galerii comerciale și centre de afaceri și operează o rețea de peste 290 de magazine pentru segmentele News & Convenience, Convenience, Travel Essentials, Gifts & Souvenirs și Foodservice, cu un portofoliu de opt branduri, dintre care cele mai cunoscute sunt Inmedio, Relay, 1 Minute și So! Coffee. La nivelul regiunii Europa Centrală și de Est, compania are prezență în țări precum Polonia, Cehia sau Bulgaria.

Sursa foto: Lagardere Travel Retail/ Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: