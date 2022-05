Raluca Țeposu, CEO Stradale: Orice moment greu este o oportunitate de a crește

Dezvoltat sub conceptul de restaurant ce oferă street food și experiența de live cooking, Stradale este o afacere autohtonă ce a crescut mult în ultima perioadă, ajutată și de colaborarea cu Chef Foa, bucătarul-fenomen care a devenit un brand în sine.

"Primul restaurant Stradale a apărut în 2015, însă el era în mintea noastră de ceva vreme. A apărut firesc, căci piața o cerea. Livram și cream din Flavours toate nebuniile – nu exista ceva în materie de food ce nu făceam. Aduceam și puneam pe mesele clienților preparate din toate colțurile lumii", a explicat Raluca Țeposu pentru wall-street.ro.

De asemenea, a arătat aceasta, pe atunci, prânzul din corporații însemna GN-uri (tăvile acelea adânci, de metal, în care se servește mâncarea), farfurii albe și restaurante similare cu cele pe care le găseai în stațiunile de pe litoral. Dar clienții deja cereau altceva. Un prânz diferit. Nebunia evenimentelor o aveam, know how aveam, pasiune pentru frumos de asemenea, așa că am creat acest brand care oferea o alternativă de prânz foarte convenabilă.

Practic, un mix între atmosfera unui street food festival, design cool și meniu internațional.

Stradale a fost gândit cu două direcții foarte clare: clădiri de birouri de clasă A, cu minimum 3.000 de ocupanți, și școli private. De vreo doi ani, de când sunt mai multe complexe cu mix de rezidențial și birouri, am început să deschidem și în astfel de zone. Raluca Țeposu, CEO Stradale

Totodată, a arătat Rauca Țeposu, primul Stradale a fost inaugurat în Bucharest Business Park, deținut de CAIMMO, alături de care am mai deschis alte două locațiii. Parteneriatele create cu dezvoltatorii internaționali sunt replicate ulterior în alte proiecte, fie pentru București, fie pentru orașe mari din țară.

Cât privește primul Stradale dintr-o școală, acesta a fost cel de la American International School of Bucharest, un partener alături de care Stradale a schimbat multe în felul în care copiii percep experiența unui prânz sănătos, a completat aceasta.

"Pentru noi este important să avem alături parteneri cu viziune similară cu a noastră, pentru că doar împreună putem aduce o schimbare în domeniu", a completat Raluca Țeposu.

Cât despre investiția inițială, aceasta a fost de aproximativ 200.000 euro, sumă recuperată înainte de expirarea contractului pe cinci ani, care ulterior a fost prelungit.

Raluca Țeposu s-a referit de asemenea și la contextul regional, arătând că războiul din Ucraina are efecte nu doar în România, ci în toată Europa.

"La fel cum s-a întâmplat și cu pandemia. De la creșteri de costuri pentru ingrediente, pentru materiale de construcție, care ne afectează investiția inițială, și până la cheltuieli cu utilitățile, toate sunt etape prin care am trecut și trecem în continuare, a adăugat aceasta.

Orice moment greu este o oportunitate de a crește. Iar noi pe asta ne focusăm, eficientizând în permanență procesele de producție și sistemele operaționale"

Raluca Țeposu a detaliat de asemenea colaborarea Stradale cu Chef Foa, bucătarul-fanion al companiei, despre care a spus că nu este un chef cu care echipa s-a asociat pur și simplu. Acesta este parte din echipă, din business, este nucleul de la care a pornit Flavours.

"Faptul că este un Chef atât de iubit și apreciat nu poate decât să ne bucure. De la copii la bunici, Foa este bucătarul oamenilor. El încearcă să facă dreptate ingredientelor, așa cum o spune mereu, și să le insufle celor care îl urmăresc pasiunea pentru gătit și mâncare bună", a completat aceasta.

Într-adevăr, de-a lungul timpul, Chef Foa a devenit și un brand în sine, ceea ce a ajutat întregul grup: de la echipe pe care le formează, construiește, inspiră, până la clienții care vin pentru el.

Valoarea adăugată este greu de cuantificat, pentru că Foa, ca membru al echipei, ca motor care a construit și dezvoltat brandurile din cadrul grupului, a avut și continuă să aibă o contribuție uriașă.

Cât despre sfaturile pe care oferă tinerilor antreprenori în afacerile de profil, Raluca Țeposu a arătat că în business e greu să dai sfaturi în alb. Cel mai bine este să îți scrii propria poveste, să muncești constant pentru visul tău și să înveți făcând și, de ce nu, greșind.

Însă un element esențial, indiferent de industrie sau context, sunt oamenii. Echipa este foarte importantă, așa că le-aș zice să nu își neglijeze oamenii. Acel nucleu cu care ar lua-o oricând de la capăt.

Nu în ultimul rând, Raluca Țeposu a oferit și detalii privind planurile Stradale, explicând că, momentan, focusul companiei este în România, unde urmează să se extindă businessul în București (cu 4 noi restaurante Stradale), Cluj (cu un concept nou și încă un restaurant Stradale) și în Timișoara, o premieră, oraș unde va intra nu doar Stradale, ci și Flavours, divizia de catering. De asemenea, aceasta a mai arătat și că există discuții pentru Iași și alte orașe importante din țară, iar extinderea businessului în Europa va fi următorul pas.

Sursa foto: Wall-street.ro

