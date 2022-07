Leonidas a fost prima ciocolaterie premium deschisă în România, în urmă cu mai bine de două decenii, dar acum orice își poate deschide în franciză un astfel de magazin. Ne-a oferit toate detaliile afacerii Jolyon Salvadore M'Bei, care a adus prima dată afacerea în țara noastră.

În 2001, pe strada Doamnei din centrul Capitalei, Jolyon M'Bei deschidea prima ciocolaterie premium din România, Leonidas. ”Am început înainte de Paște. Pe vremea aceea nu eram în Uniunea Europeană și înainte să mă duc la vamă nu dormeam cu o zi-două înainte. Era un calvar”, își amintește el, în interviul pe care ni l-a acordat cadrul proiectului Franciza Săptămânii powered by wall-street.ro.

Lucrurile s-au schimbat însă de atunci. Leonidas România are 16 magazine – și intenționează să mai deschidă 2 până la Crăciun. Iar în acest moment este simplu să deschizi o franciză Leonidas, mai ales că nu există taxe sau redevență. Nu este nevoie nici de experiență de business. Dar francizații sunt obligați să achiziționeze produsele prin reprezentantul Leonidas România.

Condițiile francizei Leonidas România

”Multora nu le vine să creadă când le spun că franciza Leonidas e gratis, nu există taxă de intrare. Nu se percepe niciun comision pe vânzări. Noi, ca reprezentanți, avem un mic adaos comercial pe ciocolata pe care o vindem revânzătorilor. Este o taxă mică, e avantajos pentru noi când avem mai mulți reprezentanți”, explică Jolyon M'Bei.

”Apoi, există un caiet de sarcini care trebuie respectat. Sunt două culori care trebuie respectate pe pereți: maro și alb-crem, care reprezintă pralina de bază la Leonidas, Manon Cafe. Mobila trebuie să respecte un anumit design. Eu am o abordare diferită: clientul poate are în orașul lui un arhitect și un tâmplar și poate îi e mult mai ieftin să își facă el acolo. Are un caiet de sarcini cu toate indicațiile necesare, face un 3D care e trimis la Leonidas și trebuie acceptat de ei. Din momentul în care e acceptat de Leonidas, poate da drumul lucrărilor. Dar mai întâi trebuie să găsească un loc, care trebuie și acesta acceptat de Leonidas, să trimită un business plan. Sunt lucruri firești, dar este un proces înainte de a avea acceptul final.”

Cele 3 concepte de magazin Leonidas

În ceea ce privește locația, chiar dacă spațiul minim recomandat este de 30-35 de metri pătrați, se poate accepta chiar și o suprafață mai mică, sub 25 mp, dacă locația este foarte bună, de pildă un spațiu în centru. Nu există reguli stricte.

”Sunt 3 concepte la Leonidas. Există magazinul standard, există LCC – care îmbină partea de ciocolaterie cu cea de cafenea – și shop in shop. Acesta poate fi, de pildă, o insulă în mall, sau un colț Leonidas într-o patiserie sau o gelaterie. Există flexibilitate”, spune Jolyon M'Bei.

”Nu e o franciză care să te ia de mână”

Magazinul standard presupune o suprafață de măcar 30-35 mp, iar Leonidas Chocolate & Coffee, una de 50-60 mp. Investiția în produse și materiale auxiliare se ridică la circa 10.000 de euro.

Nu este o franciză care te ia de mână și ia toate deciziile pentru tine. La Leonidas sunt anumite principii de respectat – prospețimea, aranjarea magazinului. Dar, în rest, managementul magazinului este responsabilitatea celui care a început business-ul. Ceea ce poate să se potrivească anumitor persoane și altora nu.

Jolyon M'Bei, Leonidas România și Republica Moldova

Nu e însă o afacere în care să investești și să începi să câștigi chiar mâine. Dar nu e nevoie nici de experiență de business, spune Jolyon M'Bei, care recunoaște că el însuși s-a lansat în această afacere fără niciun fel de experiență, după ce mama sa i-a spus că a fost nemulțumită de calitatea pralinelor de pe piața românească de la începutul anilor `2000.

”Eu am expertiză de peste 20 de ani pe piața din România pe care i-o împărtășesc francizatului, se face un stagiu în magazin. Poate să dureze 2 zile, nu e nimic complicat – cum se ambalează ballotin-ul, cum se pun pralinele în ballotin, anumite principii de bază. Și eu am avut un stagiu direct de o săptămână la Leonidas, în Belgia, la magazinul de pe bulevardul Anspach”.

Ce magazine Leonidas nu au avut succes

În ultima perioadă Leonidas a organizat și cursuri online, Leonidas Academy. Aceste cursuri îți arată ce trebuie să faci într-un magazin Leonidas de la A la Z.

”Magazinele deschise până acum care nu au mers au fost deschise de persoane care au crezut că e suficient să ia un magazin, să arunce acolo un vânzător și va merge de la sine. Am avut, de exemplu, oameni de afaceri care au vrut să găsească un hobby pentru soție. Astfel de afaceri niciodată nu au mers”, spune Jolyon M'Bei.

România, una dintre cele mai importante piețe Leonidas

Pe de altă parte, s-a extins în Republica Moldova, iar în clipa de față România este una dintre cele mai importante piețe. Practic, în clipa de față, singura competiție în țara noastră pe segmentul de ciocolaterii premium pentru Leonidas este tot Leonidas.

”La început, când vorbeam cu cei de la Leonidas, eram aproape inexistenți. Acum, datorită a ceea ce am făcut amândoi masterfrancizații, lucrurile s-au schimbat, am devenit, în afara Benelux și a Franței, piața cea mai importantă. Cred că am depășit și Grecia ca vânzări, or Grecia e originea familiei care a creat Leonidas și încă este în board”, conchide Jolyon M'Bei.

Sursa foto: Leonidas România

