Proprietarul Bucur Obor, creștere cu două cifre a performanței financiare după primele nouă luni ale anului

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a raportat o cifră de afaceri consolidată de 1,15 miliarde de lei pentru primele 9 luni ale anului 2023, ceea ce reprezintă o creştere de 27% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022.

Potrivit unui comunicat al companiei, transmis marţi Bursei de la Bucureşti, profitul brut a atins 411,3 milioane de lei, în creştere cu 7%, excluzând câştigul unic din achiziţia negociată a Bucur Obor, recunoscută în 2022, în valoare de 94,1 milioane de lei. Profitul net s -a ridicat la 344,8 milioane de lei, înregistrând o creştere de 5% faţă de perioada similară din 2022 (excluzând impactul veniturilor generate de Bucur Obor).

One United Properties a încheiat T3 2023 cu o poziţie semnificativă de numerar de 454,4 milioane de lei, înregistrând o creştere de 14% faţă de trimestrul anterior, datorită livrării dezvoltărilor One Verdi Park, One Floreasca Vista şi One Timpuri Noi, ceea ce a determinat semnarea acordurilor finale cu clienţii şi plata ultimelor tranşe pentru unităţile achiziţionate.

"Creşterea cifrei de afaceri a fost susţinută de o creştere de 47% a veniturilor din vânzările de proprietăţi rezidenţiale, care au atins suma de 876,2 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2023, comparativ cu 597,7 milioane de lei în aceeaşi perioadă a anului 2022. Această creştere a fost generată de oferte rezidenţiale extinse şi mai diversificate, în special la One Lake District, One High District şi One Lake Club, dezvoltările cu cele mai bune vânzări din 2023. Venitul net din proprietăţile rezidenţiale a scăzut cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, ajungând la suma de 251,6 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2023, dată fiind metoda de recunoaştere a veniturilor din noile proiecte unde construcţia a început în T4 2022", se precizează în comunicat.

În primele nouă luni ale anului 2023, dezvoltatorul a vândut şi pre-vândut 795 de apartamente (+206% YoY) cu o suprafaţă totală de 66.212 metri pătraţi (+170% YoY) şi 1.310 locuri de parcare şi alte tipuri de unităţi (+114% YoY), însumând 230,2 milioane de euro (+122% YoY). Până la 30 septembrie 2023, 68% din toate apartamentele disponibile au fost vândute, cu One Lake District fiind cea mai bine vândută dezvoltare a anului până în prezent, cu 348 de unităţi deja vândute din prima fază.

Veniturile din chirii, inclusiv veniturile generate de divizia comercială şi veniturile provenite din serviciile pentru chiriaşi, au înregistrat o creştere de 91%, atingând suma de 98,7 milioane de lei faţă de 51,8 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2022.

La sfârşitul lunii septembrie 2023, suprafaţa totală închiriabilă (GLA) a portofoliului de birouri al companiei a ajuns la 118.000 de metri pătraţi, iar portofoliul comercial, care include Bucur Obor şi One Gallery, are o suprafaţă închiriabilă de aproximativ 160.000 de metri pătraţi.

Sursa foto: One United Properties

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: