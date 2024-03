Românii cărora li se refuză returnarea ambalajelor SGR trebuie să facă reclamație la Garda de Mediu

Sistemul Garanţie-Returnare (SGR) este un proiect bun de ţară care creşte de la o lună la alta, iar în acest moment colectăm cel puţin un milion de ambalaje în fiecare zi, a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, citat de Agerpres.

"Recent, am vorbit despre primul record al Sistemului Garanţie-Returnare. Este vorba despre 18 milioane de ambalaje pe care le-am strâns în luna februarie, de la două milioane pe care le-am strâns în luna ianuarie şi foarte mult faţă de cele 30.000 de ambalaje pe care am reuşit să le strângem în luna decembrie. Astăzi, pot să mai dau încă o cifră la fel de importantă; putem spune că, în acest moment, colectăm cel puţin un milion de ambalaje în fiecare zi. Asta înseamnă un proiect bun de ţară, un proiect care creşte de la o lună la alta. Un proiect pentru un viitor nesufocat de gunoaie şi pentru un viitor în care mediul de afaceri va avea cu siguranţă foarte multe oportunităţi", a afirmat Fechet într-o conferinţă de presă, cu ocazia lansării Ghidului de finanţare al programului "Fabrici de reciclare - Construirea de instalaţii de reciclare a deşeurilor în vederea atingerii ţintelor de reciclare din pachetul economiei circulare".



Întrebat ce trebuie să facă clienţii atunci când automatele SGR nu primesc deşeurile de ambalaje incluse în acest program, ministrul Mediului a precizat că trebuie sesizată Garda Naţională de Mediu (GNM).



"Le transmit oamenilor că, în situaţia în care se confruntă cu un astfel de fapt, să sesizeze Garda de Mediu. Pe de o parte, este profund incorect să-i ceri unei persoane garanţie atunci când îi vinzi o băutură şi când persoana respectivă vine la magazin să îi refuzi returnarea garanţiei. Acest lucru este ilegal, este incorect şi eu cred că un astfel de client nu ar mai călca şi a doua oară pragul unui magazin. Tocmai din acest motiv, înţelegând că toţi comercianţii au nevoie de clienţi, fie că eşti un mic magazin la parterul blocului sau un supermarket din capitala României, până la urmă succesul în comerţ este legat de satisfacţia clienţilor şi nu cred că vreun magazin are în vedere să îşi enerveze toţi clienţii. Cred că aceste lucruri se vor rezolva de la sine. Garda de Mediu urmează să verifice modul în care comercianţii îşi îndeplinesc această obligaţie legală. Nu am informaţii legate de sancţiunile aplicate până la acest moment, însă există în legislaţia în vigoare astfel de sancţiuni. Ceea ce sper eu să se întâmple este să ne asigurăm că toţi comercianţii au înţeles foarte bine ce au de făcut. Eu nu sunt adeptul amenzilor, nu sunt adeptul sancţiunilor. Cred că prima sancţiune ar trebui să fie întotdeauna avertismentul, dar atunci când fapta devine repetitivă, bineînţeles că autorităţile statului român pot aplica şi sancţiuni contravenţionale", a explicat Mircea Fechet.



SGR a fost implementat în România începând cu data de 30 noiembrie 2023, moment din care românii ar trebui să plătească o garanţie de 50 de bani când vor cumpăra o băutură îmbuteliată în ambalaje între 100 ml şi 3 litri (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Ulterior, după golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi şi va primi înapoi, pe loc, valoarea garanţiei plătite iniţial, fără a fi condiţionat de prezentarea bonului fiscal.



RetuRO Sistem Garanţie Returnare S.A. este o companie ce funcţionează pe principiul "not for profit", ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR.



Compania a fost creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

