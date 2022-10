Ciucă, despre plagiatul său: Pun la dispoziţie ce e necesar să se elucideze odată acest subiect

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat în legătură cu afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis privind toleranţa zero pentru plagiat, că pune la dispoziţie tot ceea ce este necesar pentru ca să se finalizeze şi să se elucideze odată acest subiect, scrie Agerpres.ro.

"Absolut, nu am niciun fel de problemă şi, aşa cum am spus de la început, îmi pun la dispoziţie tot ceea ce este necesar astfel încât să se finalizeze şi să se elucideze odată acest subiect", a spus Ciucă, întrebat dacă s-a simţit vizat în legătură cu afirmaţiile preşedintelui privind toleranţă zero faţă de plagiat.

Ciucă a spus că, în acest moment, este o anchetă în desfăşurare şi, în momentul în care se finalizează, îşi va urma cursul.

Întrebat dacă va trimite la CNATDCU o copie după teza sa de doctorat, el a spus: "Nu este la mine, eu nu-l am".

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că legile Educaţiei trebuie să cuprindă prevederi "explicite" cu privire la prevenirea şi sancţionarea plagiatului, subliniind că acesta este un "fenomen toxic al mediului educaţional".

Sursa foto: Nicolae Ionel Ciucă/ Facebook

