Astfel, in perioada ianuarie - septembrie 2017, BRD a inregistrat un venit net bancar de 1,96 miliarde lei, in scadere cu 2,7% fata de perioada similara din 2016, cand acesta depasea 2 miliarde de lei, daca tinem cont si de tranzactia cu actiuni Visa Europe din T3 2016.

Excluzand elementele nerecurente, venitul net bancar este mai mare cu 3,4%, in contextul unei cresteri semnificative a veniturilor nete din dobanzi (6,8%).

"Calitatea activelor se imbunatateste in continuare: rata creditelor neperformante de 7,8% la sfarsitul lunii septembrie 2017 fata de 10,8% la sfarsitul lunii septembrie 2016; crestere usoara a gradului de acoperire a creditelor neperformante la 75,0% la finalul lunii septembrie 2017 de la 74,8% la finalul lunii septembrie 2016", se arata in comunicatul bancii.

Astfel, profitul net este aproape dublu, de 1,04 miliarde lei, fata de 586 milioane lei in primele 9 luni din 2016.

"Primele noua luni ale anului 2017 au fost marcate de o activitate comerciala dinamica, ce a dus la accelerarea cresterii venitului net bancar din activitatea de baza. Cumulat cu elementele nerecurente pozitive privind costul riscului, aceasta evolutie a determinat o crestere foarte puternica a performantei financiare. Cresterea creditelor BRD pe majoritatea segmentelor de clientela reflecta angajamentul Grupului de a finanta economia. Pe viitor, vom continua sa intensificam procesele de digitalizare si inovare pentru a optimiza in permanenta produsele si serviciile noastre si pentru a imbunatati experienta clientilor", a declarat Francois Bloch, directorul general al BRD-Groupe Societe Generale.

De asemenea, cheltuielile operationale ale BRD au urcat cu 2,8%, pana la un miliard de lei, in timp ce raportul cost-venituri a avansat de la 48,4% la 51,1%.

Totusi, excluzand elementele nerecurente (vanzarea actiunilor Visa si a altor instrumente financiare), rezultatul operational brut a crescut cu 3,8% iar indicatorul cost-venit ar fi coborat de la 52% la 51,8% in primele 9 luni din acest an.

Potrivit raportului BRD, veniturile exceptionale din 2016 s-au datorat incasarilor de 127 milioane lei din partea Visa si a unor instrumente financiare disponibile pentru vanzare de 9 milioane lei.

Cum a evoluat creditarea BRD in primele 9 luni

Creditele nete au ajuns la 29,4 miliarde lei, in crestere cu 7,6% de la 27,3 miliarde lei, in pofida faptului ca numarul de agentii a scazut cu 29. BRD a raportat insa o crestere a numarului de clienti cu 34.000, pana la 2,27 milioane.

La 30 septembrie 2017, BRD avea 783 agentii, fata de 812 agentii in septembrie 2016. Pe segmentul de retail, banca a castigat aproximativ 31.000 de clienti si circa 3.000 pe segmentul corporate.

"In septembrie 2017, avansul creditelor brute acordate de banci a accelerat, atingand o crestere de 5,7% an pe an (de la 3,5% an pe an la sfarsitul lunii iunie 2017 si 2,3% an pe an la sfarsitul lunii martie 2017). Atat gospodariile cat si companiile au contribuit la dinamica favorabila, creditarea gospodariilor crescand cu 6,2% in dinamica anuala in timp ce creditarea companiilor a accelerat la 5,2% in termeni anuali. Programul Prima Casa a continuat sa sustina avansul creditelor pentru locuinte (+0,7% in dinamica anuala), in timp ce creditele de consum au inregistrat noi cresteri (1,5% in dinamica anuala) fiind impulsionate de majorarea venitului disponibil", se arata in comunicatul bancii, care explica astfel contextul macroeconomic si bancar.