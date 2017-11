Banca Transilvania a raportat pentru primele 9 luni din acest an un profit net de 780 milioane lei, in crestere cu 19% fata de perioada similara din 2016, in contextul cresterii importante a creditarii si a unor expuneri neperformante in scadere.

Pe tot Grupul BT, rezultatul net a fost 829 milioane lei, in crestere de la 698 milioane lei in primele 9 luni din 2016. Activele grupului au ajuns la 55,1 miliarde lei, din care banca contribuie cu 54,9 miliarde lei, in crestere cu 6%.

Soldul creditelor a urcat cu 10%, la circa 30 miliarde lei, in timp ce banca a ajuns la depozite de aproape 45 miliarde lei, plus 7% fata de perioada echivalenta din 2016.

"Creditele, ca sold, pe toate liniile de business ale bancii, au crescut cu 10% in ianuarie – septembrie a.c. Banca Transilvania a acordat in aceeasi perioada 138.000 de credite noi persoanelor fizice, IMM-urilor si celor din zona Corporate, in valoare totala de peste 9 miliarde lei. In fiecare zi, in primele 9 luni ale anului, la Banca Transilvania au fost aprobate si procesate peste 700 de credite. 2,3 miliarde de lei reprezinta taxele si alte contributii la bugetul de stat ale BT in ultimii 5 ani, in nume propriu, pentru angajati si clienti, iar din aceasta suma, 314 milioane de lei sunt in primele 9 luni ale acestui an", se arata in comunicatul de prezentare a rezultatelor financiare.

Solvabilitatea bancii este de 17,95%, fara a include rezultatul primelor noua luni ale anului.

"Numarul de tranzactii derulate in BT in primele 9 luni din anul 2017 a crescut cu 19%, iar veniturile nete din operatiuni au crescut cu 15% in aceeasi perioada, comparativ cu anul trecut, in contextul in care banca a oferit servicii la costuri mai reduse decat in anul anterior. Rata expunerilor neperformante ale Bancii Transilvania, conform definitiei europene, este de 7,3%, iar gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante este de 65%", se mai arata in comunicatul destul de lacunar al BT.