Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in crestere cu 1% fata de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata au ajuns la 1,52 miliarde lei, cu 30% mai mult comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. Chiar daca in Romania piata asigurarilor este inca dominata de asigurarile generale, respectiv de cele auto, din analiza datelor raportate de societatile de asigurare se observa, in ultima perioada, o crestere a segmentului asigurarilor de viata, potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

In primele noua luni ale anului 2017, 88% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societati de asigurare din cele 31 de societati care desfasurau activitati de asigurare/reasigurare la data de 30 septembrie 2017.

Piata de asigurari RCA

Valoarea totala a primelor de asigurare subscrise pentru asigurarile obligatorii auto, in primele noua luni ale anului 2017, a atins 2, 86 miliarde lei. Restul, de 94, 93 milioane lei, pana la totalul clasei A10 (2,96 miliarde lei), a fost reprezentat de asigurarile transportatorului pentru marfa transportata in calitate de caraus si de asigurarile RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE in baza dreptului de libera prestare a serviciilor.

Rata combinata calculata pentru clasa A10 (RCA) a fost, in primele noua luni ale anului 2017, de 96,38%.

Piata de asigurari de viata

Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurari de viata (1,52 miliarde lei), cele mai mari ponderi le detin clasele C1 - Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare si, respectiv, C3 - Asigurari de viata si anuitati legate de fonduri de investitii si care impreuna cumuleaza 96% din totalul PBS pentru activitatea de asigurari de viata.

La nivelul intregii piete de asigurari, numarul de contracte de asigurare in vigoare la finalul primelor noua luni ale anului 2017 a fost de 14.066.477, in crestere fata de perioada similara a anului precedent cu 15%. Numarul de contracte de asigurare in vigoare la finalul trimestrului III 2017 pentru asigurarile generale reprezinta 88% din totalul numarului de contracte.

De asemenea, in primele noua luni ale anului 2017, societatile de asigurare au raportat indemnizatii brute platite (excluzand maturitati si rascumparari partiale si totale), cumulat pentru cele doua categorii de asigurari, in suma de 3,07 miliarde lei, astfel:

2,95 miliarde lei sunt aferente contractelor de asigurari generale (96%), inregistrand o crestere cu 12% fata de perioada similara a anului 2016;

115,1 milioane lei sunt sume platite pentru indemnizatii brute aferente asigurarilor de viata, inregistrand o crestere cu 3% fata de perioada similara a anului 2016.

Indemnizatiilor brute aferente asigurarilor de viata li se adauga maturitati si rascumparari partiale sau totale, in suma de 662, 52 milioane lei, valoare in crestere cu 69% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.

Conform Regimului Solvabilitate II cerintele de capital pentru societatile de asigurare sunt mai ridicate, fiind bazate efectiv pe riscurile asumate de acestea (atat din perspectiva investitionala, cat si din cea a subscrierilor). Fondurile proprii eligibile sa acopere cerinta de capital de solvabilitate se aflau, la finalul trimestrului III 2017, la o valoare de 5,03 miliarde lei, in crestere cu 8% comparativ cu valoarea inregistrata la sfarsitul trimestrului III 2016.

Ratele de acoperire a SCR (cerinta de capital de solvabilitate) si MCR (cerinta minima de capital) la nivelul pietei, calculate ca medie ponderata a ratelor de acoperire a SCR/MCR individuale ale societatilor de asigurare, au fost la finalul trimestrului III 2017 in valoare de 1,78, respectiv de 4, ceea ce denota soliditatea financiara a asiguratorilor.

Sursa foto: NAN728 / Shutterstock