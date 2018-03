Antreprenorii romani nu invata din greseli, nici din ale lor, nici din ale altora! De ce? Fie din autosuficienta, fie din cauza unei educatii financiare precare, fie pentru ca…. vor si pot! Este doar o idee care se desprinde din cartea “De ce esueaza companiile. 10 greseli si 100 de solutii” scrisa de Iancu Guda, economist sef Coface Romania si presedinte AAFBR. Lucrarea are la baza analiza a peste 100.000 de companii intrate in insolventa, evidentiaza cele mai frecvente 10 greseli facute de antreprenori si evidentiaza cate 10 solutii pentru fiecare. Autorul a explicat, in cadrul emisiunii “Profesionistii in Banking”, ce l-a determinat sa scrie aceasta carte si care sunt efectele scontate.

Lucrarea a pornit de la constatarea autorului, din experienta dobandita in studierea insolventelor, ca cele mai multe greseli se repeta. “Am analizat peste 100.000 de companii intrate in insolventa, una cate una, am intalnit peste 1.000 de antreprenori din toate sectoarele si din toate zonele tarii si am constatat aceste greseli. Dezamagitor este ca ele se repeta. Am observat ca firmele intrate in insolventa in 2017 au facut aceleasi greseli ca cele din trecut”, a explicat Guda....