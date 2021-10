Ocean Credit lansează o linie de credit revolving prin care atacă piața cardurilor de credit și a facilităților overdraft. IFN-ul, care oferă prin produsul denumit Delfin până la 9.000 de lei și acces instant la bani, mizează pe 2.000 de clienți până la final de an, în contextul în care împrumutul poate fi accesat oricând, de pe orice card de salariu.

Ocean Credit, primul startup fintech care a adus tehnologia de transfer de bani card2card pe piața de creditare din România, targetează 2.000 de clienți până la finalul 2021 pentru Delfin, o linie de credit de tip Revolving care va putea fi accesată 100% online pe orice card de salariu, eliminând astfel nevoia unui card de credit sau overdraft.

Împrumutul Delfin poate fi transferat instant către orice card de debit din România, inclusiv cele emise de Revolut și Monese cu BIN-uri românești. Operațiunile de creditare și debitare pentru aceste carduri vor avea loc în timp real, datorită tehnologiilor Mastercard MoneySend și Visa Direct.

“Lucrăm la acest produs de mai bine de un an și jumătate, timp în care am identificat atât lipsurile creditelor rapide, cât și pe cele ale cardurilor de credit și le-am transformat în beneficii incluse în pachetul Delfin. Așa am ajuns să creăm un singur produs pentru toate nevoile de creditare, fie că este vorba de cheltuieli de reparații, cheltuieli medicale, cumpărături sau alte nevoie personale. Delfin simplifică radical experiența clienților noștri și ne va diferenția semnificativ în piață prin faptul că, odată ce clientul va primi o dobândă personalizată în funcție de istoricul și profilul său de risc, nu va mai fi nevoit să apeleze la alte credite pe termen scurt”, declară Radu Ciorbă, fondator al Ocean Credit și al aplicației Volt.

Spre deosebire de creditele clasice IFN, în cazul liniei de credit Delfin, clientul nu rambursează integral suma împrumutată, ci un minimum de plată lunar și un cost fix doar pentru zilele în care a utilizat banii.

Produsul Delfin are trei limite de credit: 3.000 lei, 6.000 lei sau 9.000 de lei, clienții urmând să plătească un cost fix, începând cu 0,10% pe zi, cu mult sub costul altor produse de împrumut Ocean și de peste 10 ori mai mic decât media dobânzilor din piața creditelor rapide.

Linia de credit Delfin este disponibilă în doar câteva minute

Noul produs este disponibil prin platforma www.oceancredit.ro. Cei interesaţi pot accesa linia de credit Delfin în doar câteva minute, direct de pe telefon, tabletă sau computer, iar după aprobare banii pot fi retrași instant pe orice card de debit.

Clientul își creează un cont Ocean Credit, unde își introduce datele de identificare și informațiile despre situația financiară. În continuare, verificarea eligibilităţii, inclusiv interogarea veniturilor la ANAF şi a istoricului de creditare, se realizează automat, iar acordurile din partea clientului sunt semnate online.

În cazul unui răspuns pozitiv, contractul se generează pe loc şi este semnat tot electronic. După semnarea contractului, suma este disponibilă în contul de client Ocean Credit. Mai departe, clientul decide cum va folosi linia de credit, având opțiunea de a transfera suma integral sau prin extrageri multiple, pe orice card de debit sau chiar pe mai multe carduri, în funcție de nevoi.

În cazul Delfin nu există comisioane de analiză dosar, de administrare cont sau card sau alte comisioane de emitere, reînnoire, re-emitere. Suplimentar, clienții pot scăpa de comisioanele care apar în cazul retragerilor cash de pe cardurile de credit, pentru că, odată virată linia de credit pe orice card de salariu, comisioanele de retragere de la bancomat vor fi în general foarte mici sau chiar zero.

Ocean Credit a acordat credite în valoare de 30 mil. lei în ultimele 12 luni

Ocean Credit și-a majorat în 2020 portofoliul de credite cu 60% și a redus rata creditelor neperformante la 8%, datorită liniei de credit asigurată de TBI Bank și a algoritmilor de inteligență financiară pentru managementul de risc. Astfel, compania își poate profila aplicanții și ajusta politica de preț, reușind să atragă clienți cu o bonitate ridicată.

De altfel, cifrele arată că 80% dintre clienții Ocean Credit accesează în continuare ofertele disponibile, iar mai bine de 50% dintre ei au aplicat în 2020 pentru un al doilea credit. Raportat la ultimele 12 luni, prin platforma Ocean Credit s-au acordat peste 10.000 de credite online, cu o valoare totală de 30 milioane de lei.

În primele 9 luni ale acestui an, Ocean Credit a depășit numărul de credite acordate în 2020. Acest an a însemnat și o majorare a valorii primului credit obținut de către clienții Ocean, în T3 creditul mediu fiind cu 300 lei mai mare decât media din T3 2020 și cu 250 lei mai mare decât media T2 2021.

Tot în 2021, compania a încheiat cu succes un plasament privat de obligațiuni, în valoare de 1,84 milioane de euro, finanțare care îi va permite să își continue ritmul puternic de creștere și să-și multiplice portofoliul de două ori până la finalul acestui an.

