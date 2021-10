Achiziția unei locuințe reprezintă un pas extrem de important al vieții noastre, iar în momentul în care dorești să faci acest pas apelând la un împrumut, procesul implică mai multe aspecte care trebuie luate în considerare. Îți prezentăm în primul episod al proiectul „Casă, credit, decizii”, realizat de wall-street.ro în parteneriat cu KIWI Finance și Storia.ro, ce este un broker și cum te poate ajuta el în achiziția unei locuințe, transformând tot acest proces într-unul mult mai simplu.

Cea mai firească modalitate de finanțare, atunci când te gândești să îți cumperi propria locuință, este un credit ipotecar. Ai de ales între a pleca singur la acest drum, mergând din bancă în bancă pentru a analiza ofertele, a pune cap la cap toți termenii sau poți apela, gratuit, la o persoană care are deja toate informațiile necesare, gata să-ți recomande în funcție de nevoile tale, cea mai potrivită ofertă și să-ți fie alături pe parcurs.

„Un broker de credite este profesionistul care te poate ajuta să înțelegi ce înseamnă un credit ipotecar, toate implicațiile care pot apărea, pașii din procesul de creditare și toate ofertele pe care le are în portofoliu. Brokerul are un interes aliniat cu cel al clientului, acela de a finaliza tranzacția și cel mai important este faptul că e personal, poate să fie prezent și în alte nevoi ulterioare de creditare.”, explică Anca Bidian, CEO KIWI FINANCE, punctând faptul că un broker relevant are mai mult de 80% din ofertele din piață.

Brokerul îl poți găsi în același loc în care cauți și casa, datorită parteneriatului dintre platforma de anunțuri imobiliare Storia.ro și brokerul de credite KIWI Finance, ce îți pune la dispoziție noul produs pe care îl poți găsi AICI.

„Pot să-mi caut casa și în același timp să verific dacă și cum mă încadrez pentru un credit. Este un avantaj faptul că le găsești în același loc, pentru că de cele mai multe ori sunt situații în care pot să-mi aleg casa și să văd că suma la care mă încadrez nu e suficientă sau pot să constat că am acces la un împrumut mai mare și atunci merg în segmentul de căutare și fac un upgrade, de la 2 la 3 camere.”, explică Anca Bidian.

După ce brokerul ți-a prezentat toate ofertele din piață la care te încadrezi și ai ales una dintre ele, acesta preia tot procesul în relația cu banca, toată documentația din care este compus un dosar de credit.

„Brokerul de credite gestionează dosarul în relația cu banca până la final. La o casă nu e important doar să-mi placă, trebuie să am și banii pentru a o cumpăra și mai trebuie ca actele acelui imobil să fie în regulă. România are o legislație imobiliară și un istoric complicate, care pun presiune și nasc dispute pe fondul locativ din punct de vedere juridic. Un broker de credite te asigură și în opinii pe actele juridice, chiar de la început, ceea ce scutește mult timp în relația cu banca.”, adaugă Anca Bidian.

Storia.ro este platforma de imobiliare cu cele mai multe anunţuri din piaţă – peste 200.000. Lansată de OLX, aceasta primeşte peste 5 milioane de vizite lunar, putând fi accesată atât de pe desktop, cât şi prin aplicaţiile de iOS, Android şi HUAWEI. Prin adăugarea KIWI Finance în portofoliul OLX Group, utilizatorii Storia.ro pot beneficia gratuit de serviciile profesioniştilor pentru a identifica cel mai bun credit ipotecar.

Rămâi cu ochii pe wall-street.ro pentru a afla cât mai multe despre cum poți transforma procesul de cumpărare a unei case într-unul mult mai simplu și mai eficient. Ne revedem la următorul episod al proiectului „Casă, credit, decizii”, realizat în parteneriat cu KIWI Finance și Storia.ro.

