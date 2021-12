Credit ipotecar: sfaturi și idei pentru o alegere potrivită nevoilor tale

Sunt o serie de întrebări importante pe care trebuie să ni le punem în momentul în care decidem că este cazul să apelăm la un credit ipotecar pentru a ne cumpăra locuința mult dorită. În cel de-al treilea episod al proiectului „Casă, credit, decizii”, realizat de wall-street.ro în parteneriat cu KIWI Finance și Storia.ro, companii ce îți aduc în același loc și brokerul și locuința pe care ți-o dorești, identificăm aceste întrebări și aliatul care ne poate ajuta să obținem răspunsurile corecte.

Entuziasmul care apare în momentul în care considerăm că suntem pregătiți pentru a demara planurile de achiziție a locuinței mult dorite ne poate pune în situația în care să omitem o serie de aspecte importante ce pot face diferența dintre un credit ipotecar potrivit nevoilor noastre și unul care ne împovărează bugetul.

Anca Bidian, CEO KIWI Finance, ne prezintă în cadrul celui de-al treilea episod din proiectul „Casă, credit, decizii”, realizat de wall-street.ro în parteneriat cu KIWI Finance și Storia.ro, companii ce îți aduc în același loc și brokerul și locuința pe care ți-o dorești, principalele întrebări pe care trebuie să ni le adresăm. Poți urmări primele două episoade ale proiectului AICI și AICI.

„În primul rând, trebuie să ne întrebăm ce fel de credit ne dorim. Ce sumă ne trebuie? Ce avans e mai bine să plătim? De multe ori avansul este perceput ca o cheltuială. Avansul nu este o cheltuială. La un credit ipotecar, avansul este părticica mea din casă. Dau un avans mai mare, am mai mult, pot să am dormitorul. Vreau un avans mai mic, am numai debaraua la început, metaforic vorbind.” - explică Anca Bidian, CEO KIWI Finance, punctând faptul că un avans mai mare poate să ne ducă la o rată mai mică.

Următoarea întrebare pe care trebuie să ne-o adresăm se referă la perioada pe care ne propunem să contractăm creditul ipotecar. Reprezentanta KIWI Finance explică la ce trebuie să ne raportăm atunci când facem această alegere.

„De multe ori vrem să ne ducem pe o perioadă maximă. Bun, pot să mă duc pe o perioadă maximă care îmi aduce o rată mai mică, dar o sumă totală, de rambursat la final, mai mare. Perioada maximă ar trebui să vină în tandem cu planurile de viitor pe care le am, dacă vreau să rambursez în avans, să mai retrâng perioada sau să micșorez suma.”- explică Anca Bidian.

În cazul în care mai avem credite, ideea de refinanțare sau închidere a lor trebuie să se regăsească în principalele întrebări pe care ni le adresăm, deoarece acestea ne pot pune în situația în care nu ne încadrăm pentru creditul ipotecar.

„Cât durează contractarea unui credit ipotecar la banca pe care am ales-o? Dar într-un mod onest și real să știu. Nu ce e în vitrină, pentru că altfel risc să pierd avansul. Cam acestea cred că ar fi întrebările de bază pe care trebuie să mi le pun înainte să mă uit în piață.” - precizează Anca Bidian.

Brokerul de credite, aliatul care se asigură că îți pui întrebările potrivite și obții răspunsurile corecte

Pentru un broker de credite, întrebările de mai sus sunt lucrurile de bază la care se raportează în momentul în care apelăm la el pentru obținerea unui credit ipotecar.

„El știe mai multe dincolo de aceste întrebări. Acestea sunt cele de bază, fără ele nici nu aș putea să mă gândesc să iau un credit. E ca și cum m-as duce să iau o pereche de pantofi și o cer fără să-i zic numărul, culoarea, cu toc sau fără toc, sanda etc. La fel e și cu creditul.” - adaugă Anca Bidian, CEO KIWI Finance.

Fără aceste întrebări de bază și ajutorul unui broker de credite, ne putem trezi că am accesat un produs care nu ne trebuie sau unul pentru care plătim mai mult decât ar trebui. Reprezentanta KIWI Finance explică faptul că un broker de credite este interesat să finalizeze tranzacția pe nevoia clientului, deoarece interesul lui este să-și clădească o bună reputație.

„Un broker KIWI îți știe toată situația, știe când ai o nevoie. Poți să ai o nevoie punctuală de bani, de alte credite, fie ele de nevoi personale sau de leasing. Poți să ai o apăsare pe buget sau ai rămas fără niște venituri. Acesta este tipul de persoană pe care o găsești la un click distanță, acum și pe Storia.ro. Acolo găsești și casa și banii în același loc”- precizează Anca Bidian, făcând referire la parteneriatul dintre platforma de anunțuri imobiliare Storia.ro și brokerul de credite KIWI Finance, al căror produs îl găsești AICI.

Storia.ro este platforma de imobiliare cu cele mai multe anunţuri din piaţă – peste 200.000. Lansată de OLX, aceasta primeşte peste 5 milioane de vizite lunar, putând fi accesată atât de pe desktop, cât şi prin aplicaţiile de iOS, Android şi HUAWEI. Prin adăugarea KIWI Finance în portofoliul OLX Group, utilizatorii Storia.ro pot beneficia gratuit de serviciile profesioniştilor pentru a identifica cel mai bun credit ipotecar și nu numai.

Sursa foto: Elle Aon / Shutterstock.com

