Nhaka Life Assurance, fondul privat de pensii și asigurări fondat și condus de Kelvin Chamunorwa, este probabil singurul din Zimbabwe care oferă un randament peste rata inflației, scrie Economist. Și asta pentru că produsele sale financiare nu sunt denominate în moneda națională, caz în care ar fi rapid reduse la zero de inflație, ci în vaci.

Chamunorwa, care a studiat în Marea Britanie și a lucrat în asigurări, are o rețetă financiară extrem de simplă. Compania sa investește imediat în vite orice sumă de bani care intră în fond, înainte ca aceasta să fie afectată de inflație. Cei care contribuie sunt în general bugetari, ale căror salarii riscă să se devalorizeze de la o zi la alta - la un moment dat, moneda din Zimbabwe își pierdea jumătate din valoare la fiecare 24 de ore. Cât despre valută, aceasta este foarte greu accesibilă în țara africană, iar în unele perioade a fost chiar interzisă de autorități.

First batch of ⁦@NhakaLife⁩ weaned calves



Investment return for policyholders



Increase in the nation's cattle herd for eventual export