Isărescu anunță că dobânzile nu mai cresc. Cât cer acum marile bănci pentru creditele de nevoi personale

Creșterea dobânzilor a dat bătăi de cap românilor cu împrumuturi la bancă, dar, în același timp, au mărit și profiturile instituțiilor financiare. Anul acesta creșterea dobânzilor a încetinit, iar, conform guvernatorului BNR, dobânda ar putea să bată pasul pe loc până la finalul anului. În momentul de față, când vorbim un credit de nevoi personale cu dobândă fixă, cele mai mari bănci din România operează cu rate ce încep de la 9,15%.

Inflația ridicată de anul trecut a dus la un lanț de majorări ale dobânzilor, atât în România, cât și în restul lumii. Acest lucru a făcut ca BNR-ul să majoreze dobânda cheie de nu mai puțin de 8 ori anul trecut: de la 2% în ianuarie 2022, la 6,75% în ultima lună a anului. Cu toate acestea, dobânda de politică monetară stabilită de BNR a atins nivelul maxim anul acesta (7%), potrivit declarațiilor făcute de guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu, la prezentarea ultimului raport asupra inflației.

„Încep să cred că 7% dobânda de politică monetară este limita”, a spus Isărescu într-o conferința trimestrială cu privire la evoluția inflației.

Ce dobânzi la creditele de nevoi personale practică cele mai mari bănci din România

Sub semnele optimiste legate de evoluția inflației și a dobânzilor, am comparat ratele la credite de nevoi personale pe care le practică cele mai mari bănci din România din punctul de vedere al activelor. Pentru acest calcul am luat ca exemplu un credit de nevoi personale cu o valoare de 10.000 de lei, pe o perioadă de 12 luni. În următorul tabel am luat în considerare cele mai mici dobânzi pe care le oferă instituțiile financiare. De notat însă că majoritatea își modifică dobânda în funcție de istoricul clientului.

Banca DAE % (nivel minim/maxim)* Rata lunară* Active 2022 (mld. lei) 1. Banca Transilvania 14,4 - 25,4 878 lei 134 2. BCR 9,1 - 20,7 874 lei 98,8 3. BRD 14,5 - 22,8 882 lei 71,5 4. ING Bank 17,6 891 lei 63,1 5. Raiffeisen Bank 20,9 643 lei/ 18 luni 62 6. CEC Bank 16,3 904 lei 61,8 7. UniCredit Bank 27,2 943 lei 60,4 8. Exim Banca Românească 26,1 886 lei 23 9. Alpha Bank 18,5 - 23,5 889 lei 21,3 10. OTP Bank 12,6 888 lei 19,8

*Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este un concept impus atât de către Uniunea Europeană, cât și de către Statele Unite ale Americii, cu ajutorul căruia se exprimă, sub formă de procent, costul total al unui instrument financiar. Astfel, DAE este un indicator care ține seama de toate celelalte comisioane aferente aplicate de bănci și oferă clientului posibilitatea de a compara eficient ofertele bancare.

* Rata lunară aplicată de bănci poate să difere de la o lună la alta.

Cum și-au rotunjit băncile profiturile după un an de scumpiri

Din cauza inflației ridicate, anul trecut a fost unul dificil din punct de vedere financiar atât pentru populație cât și pentru unele companii. În pofida acestui lucru, o parte dintre băncile din România au raportat unele dintre cele mai mari profituri din istoria lor. Acestea au înregistrat în 2022 un profit net în jur 10,2 miliarde de lei, conform datelor publicate de către Banca Națională a României.

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, a înregistrat un profit net de 2,48 mld. lei la nivel de grup în 2022, în creștere cu 23% comparativ cu anul anterior. Acesta este cel mai mare profit înregistrat de Banca Transilvania de la înființare, depășind recordul din 2015, cifrat la 2,41 mld. lei, atunci când a fost integrat câștigul din preluarea Volksbank România.

BCR, a doua cea mai mare bancă din România, controlată de austriecii de la Erste a înregistrat un profit net de 1,74 mld. lei (354 milioane de euro) în 2022, în creştere cu 23,8% faţă de rezultatul de 1,4 mld. lei (286,5 milioane de euro) obţinut în 2021.

O creștere mai puțin rapidă a profitului îl are BRD, cea de-a treia bancă din România din punctul de vedere al activelor. Instituția financiară a raportat pentru 2022 un profit net de aproximativ 1,34 mld. lei, cu 1,4% mai mare faţă de 2021.

