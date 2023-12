ROBOR la 3 luni crește, în ciuda inflației care a ajuns la cea mai mică valoare din ultimii doi ani

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,25% pe an, de la 6,24% pe an în ziua anterioară, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Asociaţia CFA România, organizaţia profesioniştilor în investiţii, prognozează că rata ROBOR la 3 luni va ajunge la nivelul de 5,9% într-un orizont de 12 luni. Valoarea prognozată a acestui indice este mai mică decât nivelul actual al IRCC. Creșterea ROBOR se întâmplă în contextul în care INS a anunțat astăzi cea mai mică valoare a inflației din ultimii doi ani.

Acum un an, paginile știrilor anunțau că avem cel mai ridicat nivel al inflației din ultimii 20 de ani: rata anuală a inflației a ajuns în noiembrie 2022 la 16,76%. Mai exact, anul trecut, România a înregistrat cea mai ridicată rată a inflației de când BNR a anunțat lansarea leului nou. Într-un singur an, rata scumpirilor s-a înjumătățit: ultimele date valabile, cele pentru luna octombrie 2022, arată o inflație de 8,07%.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna noiembrie la 6,72%, de la 8,07% în octombrie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 6,84%, cele nealimentare cu 5,08%, iar serviciile cu 11,18%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.

Încă nu vom vedea o scădere a dobânzilor până ce nu suntem singuri că inflația va ajunge la țintă

Atunci când vorbim despre panaceul pe care îl folosește BNR pentru stoparea proceselor inflaționiste, economiștii au la îndemână dobânda de politică monetară. Dobânda cheie a crescut de anul trecut, ultima majorare fiind efectuată la începutul lui 2023, când dobânda de politică monetară a ajuns (și s-a oprit) la 7%. În luna noiembrie 2022 dobânda de politică monetară a fost de 6,75%. Așadat, cu toate că poate părea ciudat că, chiar dacă rata inflației s-a înjumătățit, BNR nu s-a grăbit să scadă dobânzile. Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, explică de ce „nu s-a deschis încă șampania” la Banca Națională:

„Noi am înfruntat inflația fără a crea recesiune și cu o stabilitate relativă a cursului, însă, nu am spus că am câștigat războiul. Am câștigat bătălii, dar războiul mai durează, trebuie să fim vigilenți și să luptăm cu acest balaur”, a declarat Cristian Popa.

Conceptul de "sărbătorire prematură" a fost utilizat de către oficiali ai Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru a avertiza asupra riscului de a considera rezolvată inflația, întrucât poate exista tentația de a sărbători prea devreme aparenta rezolvare a problemei. Sărbătorirea prematură implică riscul de a subestima sau de a ignora posibilitatea ca inflația să revină sau să rămână la un nivel în viitor.

„FMI ne spune că peste 50% din procesele dezinflaționiste eșuează din cauza unei sărbători premature: reducerea prea devreme a dobânzilor. Eu am spus personal că nu vom nu vom face această greșeală, nu ne vom grăbi să anunțăm victoria și să operăm reduceri de dobândă. Deocamdată, inflația rămâne peste nivelul ratei de dobândă de politică monetară (7%). Trebuie, cel puțin, ca inflația să coboare sub rata dobânzii ca să ne gândim la o scădere”, explică economistul Cristian Popa.

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

Te-ar putea interesa și: