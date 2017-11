Compania Razer, cunoscuta pentru oferta de periferice pentru gaming, a lansat primul smartphone din portofoliu, denumit cat se poate de simplu, Razer Phone. Telefonul imbina specificatiile de ultima generatie intr-un dispozitiv Android bazat pe jocuri.

Razer Phone are un ecran Ultramotion Display de 5.7 inch si rezolutie 1440p (2560x1440). Este primul smartphone cu rata variabila de actualizare a imaginii de 120 Hz, ceea ce inseamna ca poate produce in mod eficient 120 de cadre pe secunda, scrie gamespot.com . Pentru comparatie, cele mai multe ecrane de telefon au afisaje de 60 Hz. Telefonul are un procesor Qualcomm Snapdragon 835 si o memorie RAM de 8GB si 64GB memorie interna de tip UFS, capabila sa atinga viteze impresionante la...