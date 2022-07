Trei companii vor să îți ofere conexiune 5G din spațiu, indiferent că ești în mijlocul oceanului sau într-o pădure izolată

Ericsson, compania aerospațială franceză Thales și Qualcomm Technologies, companie care dezvoltă tehnologii wireless inovatoare, au în vedere extinderea acoperirii 5G în spațiu prin intermediul unei rețele de sateliți care orbitează în jurul planetei.

După ce fiecare a finalizat propriile cercetări, cu numeroase studii și simulări, cele trei companii intenționează acum să inițieze o fază de testare a utilizării smartphone-urilor în acest context tehnologic și să valideze conceptul rețelelor 5G non-terestre (5G NTN).



Rezultatul acestor noi inițiative ar putea fi acela că, în viitor, smartphone-urile compatibile cu tehnologia 5G ar putea beneficia de conectivitate 5G oriunde pe Pământ, oferind acoperire globală completă pentru serviciile de date în bandă largă, inclusiv în zonele unde, în prezent, funcționează doar sisteme învechite de telefonie prin satelit, cu capabilități limitate de conectivitate pentru transferul de date.



Conectivitatea 5G susținută de sateliți cu orbită joasă (low Earth Orbit – LEO) ar însemna și că regiuni geografice izolate și alte zone unde nu există acoperire 5G în prezent ar putea beneficia de acces la Internet. O conectivitate extinsă ar spori, așadar, capabilitățile serviciilor de roaming pentru utilizatorii de smartphone-uri 5G și ar facilita utilizarea acestei tehnologii (5G) în sectoarele de transport, energie și sănătate la nivel global.



Rețeaua spațială ar putea fi utilizată și ca suport sau alternativă la rețelele terestre, în cazul apariției unor defecțiuni majore sau a unor dezastre naturale. Datorită capabilităților sporite de securitate, sistemele naționale de comunicații ar putea reprezenta unul dintre principalele scenarii de utilizare a a rețelelor 5G NTN, acestea având potențialul de a îmbunătăți considerabil securitatea națională și a rețelelor guvernamentale de siguranță publică.



Erik Ekudden, Senior Vice President și Chief Technology Officer în cadrul Ericsson, precizează: „Colaborarea dintre Ericsson, Thales și Qualcomm Technologies are în vedere testarea și validarea rețelelor 5G NTN și reprezintă un reper important în istoria comunicațiilor. Rezultatul acestui proiect ar putea, efectiv, să însemne că, indiferent unde ne aflăm pe mapamond – în mijlocul unui ocean sau într-o pădure izolată – vom avea acces la servicii de conectivitate de înaltă calitate, sigure și accesibile din punct de vedere al costurilor datorită unei acoperiri 5G combinată prin sateliți și rețele terestre”.



John Smee, Senior Vice President of Engineering la Qualcomm Technologies, Inc., afirmă: „Pentru că tehnologia 5G să poată asigura servicii de conectivitate oriunde pe glob, este esențial să ofere acoperire în zone unde nu există rețele celulare terestre, indiferent că ne referim la oceane sau la zone izolate. Cercetările pe care le avem în plan în parteneriat cu Ericsson și Thales reprezintă un pas important în direcția transformării acestei tehnologii în realitate și suntem nerăbdători să vedem cum vor arăta rezultatele finale ale acestei colaborări”.



Philippe Keryer, Executive Vice-President, Strategy, Research and Technology, Thales, spune: Implementarea rețelelor 5G marchează o schimbare radicală în industria telecomunicațiilor, nu doar în ceea ce privește oportunitățile de afaceri pe care le-ar putea aduce, ci și în ceea ce privește abilitățile necesare pentru a conecta și proteja miliarde de persoane și dispozitive. Compania Thales este foarte implicată în acest proiect, prin diferite activități desfășurate la nivelul Grupului. Colaborarea cu Ericsson și Qualcomm Technologies va demonstra convingerea noastră comună că rețelele 5G non-terestre vor contribui la această revoluție și vor duce standardele în materie de reziliență și securitate a rețelelor la următorul nivel”.



Procesele de testare și validarea întreprinse de companiile Ericsson, Thales și Qualcomm Technologies – după ce 3GPP (organismul global de dezvoltare a standardelor de telecomunicații) a aprobat aceste activități în luna martie 2022 – au rolul de a sprijini dezvoltarea rețelelor de comunicații non-terestre.



Scopul testării este acela de a valida diferitele componente tehnologice necesare activării rețelelor 5G non-terestre, printre care se numără smartphone-urile compatibile cu tehnologia 5G, sateliții și elementele de rețea 5G de la sol.



De asemenea, prin acest proiect se urmărește și validarea faptului că rețelele 5G NTN pot susține utilizarea smartphone-urilor, transformând, practic, aceste dispozitive în telefoane prin satelit. Testele inițiale se vor derula în Franța, acolo unde se află cele mai multe reprezentanțe ale companiilor și organizațiilor din industria spațială europeană.



Ericsson intenționează să verifice o platformă 5G RAN virtuală (5G virtual RAN stack – vRAN), optimizată astfel încât să poată gestiona propagarea semnalelor radio (cum se propagă undele 5G radio în vidul spațial și prin straturile atmosferei) prin sateliții LEO cu mișcare rapidă. La rândul său, Thales va verifica un satelit 5G radio care să poată fi integrat cu sateliții LEO, în timp ce Qualcomm Technologies intenționează să furnizeze dispozitive de test, cu ajutorul cărora să determine dacă rețelele 5G NTN vor putea fi accesate, în viitor, prin smartphone-uri compatibile cu 5G.



Experții vor folosi echipamentele de la sol pentru a simula propagarea undelor 5G radio și decalajele de timp dintre satelitul aflat pe orbită și conectarea unui smartphone 5G la rețeaua de acces 5G radio, în diferite puncte de pe glob.



Ekudden adaugă: „Deși este încă prea devreme pentru a spune când ar putea fi lansat pe orbită un prototip de satelit echipat cu 5G care să poată fi utilizat în mod real, activitățile de testare și validare la sol planificate de Ericsson, Thales și Qualcomm Technologies sunt un pas esențial pentru ca acest lucru să se poată întâmpla în viitor”.



Rețelele 5G NTN, aprobate de 3GPP, vor putea valorifica beneficiile unui ecosistem vast de produse și componente standardizate. Noile caracteristici facilitează și includerea tehnologiilor NTN în dispozitivele 5G, oferindu-le furnizorilor de tehnologie oportunitatea de a scala ușor și rapid compatibilitatea 5G NTN între dispozitive.

