Recent, programul de inteligență artificială a trecut cu succes examinările a patru cursuri de drept din cadrul Universității din Minnesota și încă unul la școala de business Wharton de la Universitatea din Pennsylvania, conform CNN.

Mai mult, profesorii care au corectat testele nu au știut că respectivele răspunsuri au fost date de ChatGPT.

Rezultatul concret, prin urmare, după completarea a 95 de întrebări cu posibilități de răspunsuri multiple și 12 teste unde răspunsurile trebuiau scrise sub formă de eseuri, a fost C+, practic o notă de trecere suficientă pentru a-i garanta intrarea în barou.

Cu toate acestea, chatbot-ul a performat ceva mai bine la cursurile de business, unde a luat nota B, echivalentul calificativului "bine" din România.

ChatGPT has now successfully passed a Wharton MBA exam. Sure, this isn’t the hardest problem, but to execute it in 1 second is the breakthrough. pic.twitter.com/3W8T7UIV4E