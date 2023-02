ChatGPT, chatbot-ul AI care a devenit viral în ultimele luni, a stârnit un discurs despre viitorul AI și despre modul în care tehnologia va afecta oamenii.

„Este atât pozitiv, cât și negativ și are o mare, mare promisiune, o mare capacitate”, a spus Musk despre AI, adăugând că „o dată cu asta vine un mare pericol”.

Musk a declarat că botul „a demonstrat oamenilor cât de avansată a devenit inteligența artificială”, potrivit lui Musk.

"AI a fost avansat de ceva timp. Pur și simplu nu avea o interfață de utilizator care să fie accesibilă pentru majoritatea oamenilor", a adăugat el.

Legislatorii și liderii industriei tehnologice au discutat frecvent despre importanța reglementării inteligenței artificiale ca mijloc de a reduce discriminarea și de a preveni luarea unor decizii greșite.

Chiar și CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a spus că posibilitatea ChatGPT sau alte tehnologii AI „stingă lumina pentru omenire” și că va schimba lumea într-un mod nemaiîntâlnit.

Musk, care nu a mai fost în consiliul OpenAI din 2018, a reiterat punctul de vedere al lui Altman. „Cred că trebuie să reglementăm siguranța AI, sincer. Este, cred, de fapt un risc mai mare pentru societate decât mașinile, avioanele sau medicamentele”, a spus Musk.

El a adăugat că reglementarea „poate încetini progresul tehnologiilor AI, dar ar putea fi și un lucru bun”.

“Conversation with Elon Musk 2.0” at the World Government Summit in #Dubai. @elonmusk shares his thoughts on technology, energy, AI & ChatGPT pic.twitter.com/xHiJFpKcle— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 15, 2023