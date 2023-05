După robotul ION, ar putea urma și robotul „Ioana”: la ce te-ar putea ajuta

Ministrul Cercetării, Sebastian Burduja, a declarat, vineri, că în aproximativ un an ar putea fi lansată o aplicaţie cu informaţii utile, precum documentele necesare în vederea reînnoirii permisului auto.

Întrebat, vineri, dacă ministerul intenţionează să lanseze şi un al doilea consilier virtual, pe modelul ION, ministrul a replicat că acesta ar putea să se numească "Ioana", conform Agerpres.ro.



"Cu siguranţă nu îi mai zicem ION, îi spunem Ioana. Este în planul nostru, cel puţin pentru a permite răspunsuri la întrebările românilor de tipul: 'cum îmi reînnoiesc permisul auto'. Şi să vină ca un chat box, în care pot să întreb, şi pe baza inteligenţei artificiale să-ţi dea un răspuns. Mult mai uşor de procesat decât a parcurge zeci de site-uri de autorităţi publice, a naviga printre meniuri, să îţi dai seama exact ce documente trebuie să prezinţi. Deci este în plan şi e mult mai uşor de făcut, de fapt, decât ION, pentru că se poate baza deja pe tehnologia chatGPT (...) Începem să lucrăm la el. (Ar putea fi gata - n.r.) în următorul an de zile, ca să fiu conservator", a spus Burduja.



El a precizat că peste 1,5 milioane de români au dat răspunsuri consilierului virtual ION, iar robotul va elabora un raport pe baza acestora, care va fi prezentat până la sfârşitul lunii.



"Pe baza acestor răspunsuri, vine în faţa decidenţilor şi a opiniei publice şi prezintă un raport: 'Iată ce îşi doresc românii, iată ce cred românii că ar trebui să fie făcut'. Asta a fost şi ideea lansării. ION este noi în oglindă şi înseamnă şansa unui român de a vorbi, nu doar o dată la patru ani sau la cinci ani, cu prilejul alegerilor, ci de a vorbi în fiecare zi şi a transmite Guvernului ce-l doare sau ce o doare şi care ar fi soluţiile pentru rezolvarea acestor probleme. (...) Aţi văzut probabil între timp şi un raport preliminar pe care ION l-a pus la dispoziţie, cel în care reieşeau anumite îngrijorări: educaţia, sănătatea, cu titlu de noutate, spaţiile verzi - asta reiese din răspunsuri. Va fi public acest raport şi îl vom putea comenta împreună", a afirmat Sebastian Burduja.



Ministrul a adăugat că acest proiect a beneficiat de multă atenţie în ţară, dar şi din străinătate. Astfel, săptămâna trecută a apărut un articol "foarte apreciativ" în publicaţia "Financial Times" despre consilierul virtual.



"De fapt, i-am asigurat o rampă de lansare şi vom face acest lucru cu orice proiect românesc de inovare 100% românească, pornit de mediul privat, în colaborare cu mediul academic, pro bono. Zero cheltuieli pentru statul român. Proiectul ION a primit recunoaştere publică drept primul proiect din lume care foloseşte inteligenţa artificială pentru consolidarea democraţiei unui stat, pentru facilitarea legăturii între milioane de cetăţeni şi puţini decidenţi", a mai spus Burduja.

Sursa foto: Guvernul Romaniei

