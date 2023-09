Upgrade sau înlocuire? Care este cea mai bună soluție pentru infrastructura dumneavoastră IT

Nimic nu durează la nesfârșit, mai ales în lumea afacerilor și în domeniul IT. Pornind de aici, schimbările revoluționează apoi toate celelalte sectoare, în special cele care se bazează pe tehnologie pentru funcționarea sau creșterea lor. Avem nevoie de o infrastructură IT avansată pentru a performa în lumea contemporană. Inovațiile se succed cu rapiditate, iar orice manager IT știe că până și cel mai modern dispozitiv hardware este de fapt un ceas care ticăie și este doar o chestiune de timp până când costurile de întreținere vor depăși beneficiile aduse de utilizarea acestuia. Din când în când, echipamentele se defectează, ceea ce duce la perioade de indisponibilitate care, la rândul lor, se traduc în pierderi pe multiple planuri, atât pentru companie, cât și pentru clienții săi.

Cum ar arăta, însă, o strategie IT sustenabilă? Viitorul pare uneori a fi o succesiune de schimbări care vor declanșa achiziții în cascadă. Noile standarde 5G vor deschide calea pentru dezvoltarea dispozitivelor inteligente IoT, anunțând un nou deceniu de expansiune digitală. Milioane de dispozitive interconectate își vor adapta în mod constant performanțele, învățând din modul în care sunt utilizate și unele de la altele, pentru a îmbunătăți viața utilizatorilor lor și a societății. Tehnologiile emergente, inclusiv utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale, edge computing, 5G, creșterea conexiunilor IoT sau digital twin - printre multe altele, demonstrează că există cazuri în care invenția ar putea crea nevoile.

Viața digitală actuală necesită lățime de bandă, putere de calcul, livrare de conținut, memorie sau capacitate de stocare, printre multe alte lucruri. Pentru a satisface aceste cerințe, este mai rentabil pentru o companie să investească în reînnoirea activelor sau să opteze pentru modernizarea celor vechi? Ce beneficii aduc noile soluții, cum ar fi modernizarea infrastructurii IT cu unități SSD și memorie? Și, în cele din urmă, pot aceste dispozitive modernizate să îndeplinească cu adevărat standardele din ce în ce mai ridicate necesare pentru a asigura performanța tehnologiilor emergente?

"Îmi amintesc cu o plăcută nostalgie de anii în care așteptam peste 20 de minute pentru ca un joc de 48k să se încarce de pe o casetă. Desigur, la final, ne bucuram de el ca și cum s-ar fi încărcat instantaneu. Astăzi, consumatorii de produse și servicii digitale nu mai au atâta răbdare. Dacă un serviciu de streaming CTV este lent și enervant, toată lumea îl abandonează, indiferent de calitatea conținutului", spune Rafael Bloom, expert în tehnologie, specializat în confidențialitatea datelor, tehnologii emergente și consilier în domenii precum AdTech, Mobile & 5G, AI și Machine Learning.

Alături de experții Kingston, am încercat să găsim cele mai potrivite răspunsuri la o întrebare presantă pentru companii, mai ales din perspectiva costurilor necesare pentru adaptare: cumpărăm echipamente noi sau le modernizăm pe cele vechi?

Rareori recunoscute ca atare atunci când vine vorba de progresul tehnologic, spațiul de stocare și memoria rămân repere esențiale într-o lume modelată de noile tehnologii. Inovațiile și optimizările se succed, iar noile soluții stabilesc noi standarde tehnice absolut necesare pentru funcționarea lor optimă. În aceste condiții, ciclurile de actualizare sunt o necesitate care nu dispare niciodată cu adevărat. Nevoia de a ține pasul face ca orice succes să genereze și mai multă cerere. Atât noile tehnologii, cât și cele aflate în curs de maturizare se bazează pe memorie și spațiu de stocare pentru a fi agile și operaționale. Pur și simplu, memoria suplimentară și stocarea mai rapidă sunt elemente care vor îmbunătăți orice sistem IT, indiferent de funcția sa finală. De exemplu, o lățime de bandă mai mare și o latență mai mică sunt condiții obligatorii pentru performanța calculului paralel prin intermediul GPU-urilor. Acest lucru asigură o lățime de bandă mai mare, viteze de procesare și un flux de lucru necesar pentru aplicațiile AI și ML.

Cu atât de multe elemente în dinamică, gestionarea unui ecosistem IT devine o activitate complexă, care implică o viziune pe termen lung și lasă loc de multe surprize pe parcurs. Desigur, actualizările ciclice au fost întotdeauna o sarcină importantă în fișa postului unui manager IT, dar în ultimii ani, mai mulți factori noi au intrat în joc, complicând și mai mult acest proces. În primul rând, costurile în creștere ale energiei electrice aduc noi provocări la toate nivelurile, inclusiv la nivelul infrastructurii IT. Sectorul tehnologic s-a adaptat rapid la această nouă realitate, anticipând în același timp provocările viitoare. În 2020, au fost introduse modulele de memorie Kingston DDR5, îmbunătățite semnificativ față de modelele anterioare, printre altele, deoarece au redus consumul de energie, dar oferă eficiență, performanță și stabilitate sporite. Printre inovațiile aduse de acest model, putem menționa nivelul mai mare de lățime de bandă pe care DDR5 îl poate oferi procesoarelor sau capacitatea mai mare per modul de memorie.

Cu toate acestea, DDR5 - pentru server sau laptop - nu este compatibil cu vechile platforme DDR4. În mod normal, ar trebui să înlocuiți cu totul echipamentul pentru a beneficia de vitezele și caracteristicile oferite de noul standard. Există însă și alte considerente. În unele situații, ar putea fi mai rentabil să faceți doar un upgrade, profitând astfel la maximum de infrastructura bazată pe DDR4.

Pe lângă fluctuațiile prețurilor la energie, evoluția tehnologică este un alt factor care schimbă din mers regulile jocului. Tehnologiile emergente, cum ar fi dispozitivele IoT și edge computing, se bazează pe noi standarde pentru livrarea de conținut și pe diverse moduri de calcul în lumea învățării automate. Este un punct critic în dezvoltarea tehnologică actuală și îi sperie pe cei care simt că vor fi nevoiți să planifice investiții în retehnologizare. Cu toate acestea, procesul poate fi gestionat fără a schimba echipamentele, doar prin actualizări SSD și creșterea memoriei. Această soluție permite organizațiilor să țină costurile sub control, asigurând profitabilitatea investiției. Bugetele mici nu mai reprezintă un obstacol în calea modernizării. Piața de componente s-a maturizat rapid în ultimul deceniu, permițând chiar și celor mai mici companii să se doteze cu SSD-uri, beneficiind astfel de noile tehnologii cu investiții minore.

"Un exemplu ilustrativ al eficienței acestei soluții este legat de un proiect de modernizare a laptopurilor și desktop-urilor pentru o instituție financiară, pentru care am fost recent consultant. Compania își împrospătase echipamentele cu doi ani în urmă și se pregătea acum pentru un nou ciclu de achiziții. Analiza de funcționalitate a arătat că cele aproximativ 300 de laptopuri și 2000 de desktopuri programate pentru înlocuire puteau de fapt să funcționeze la fel de bine ca unele noi. Cu o economie de 60% din costurile de achiziție și o reducere de 30% a cheltuielilor legate de proiect, a fost implementat un program de actualizare foarte eficient, asigurând un ciclu operațional suplimentar de 12 luni pentru echipamentele existente. În consecință, data de înlocuire a echipamentelor a fost amânată până în 2024", spune Neil Catermull, expert tehnic cu o experiență de peste 35 de ani ca analist și consultant în diverse sectoare de activitate, inclusiv Cloud, Blockchain, 5G, stocare, printre multe altele.

Un al treilea factor care modelează traiectoria actuală a pieței IT se referă la schimbările contextuale de pe piața muncii și la noile modele de afaceri. Unele tendințe care au apărut în ultimul deceniu s-au accelerat, impulsionate de evenimentele excepționale din ultimii ani. Lanțurile de aprovizionare din toate industriile au fost afectate de criza mondială a sănătății. Modelul de lucru tradițional s-a schimbat, de asemenea, obligând companiile să creeze infrastructuri care să susțină ecosisteme avansate, în special pentru munca hibridă, care va rămâne probabil un reper principal în următorul deceniu. Noul model merge dincolo de platforme precum Zoom și Teams și se bazează pe o infrastructură complexă, care nu neglijează aspectele critice în acest nou context, cum ar fi securitatea cibernetică. Pandemia a obligat organizațiile să devină mai prudente în fața riscurilor, să caute modele operaționale mai eficiente și să reevalueze strategiile de cheltuieli în multe domenii operaționale, inclusiv în domeniul IT. Cu toate acestea, nevoia de creștere a performanței și a rezilienței a apărut simultan cu criza globală de aprovizionare. Este ușor de anticipat că, sub aceste presiuni contextuale, oamenii vor încerca să îmbunătățească performanța infrastructurii existente, iar una dintre soluțiile posibile vine cu cele mai recente unități NVMe. Din punct de vedere tehnic, în urmă cu cinci ani, era posibil să se opteze pentru o interfață NVMe pentru SATA, dar nu era rentabilă la acel moment. Acum, diferența de preț aproape a dispărut, iar serverul care găzduiește unitatea poate gestiona atât factorii de formă M.2/U.2, cât și cerințele de conectivitate NVMe. Prin urmare, organizațiile au la dispoziție o soluție simplă, dar revoluționară, și anume trecerea de la SATA la NVMe, de la laptopuri la servere. SSD-urile Kingston oferă viteza și fiabilitatea de care organizațiile au nevoie pentru a-și moderniza versiunile de PC-uri sau servere - o soluție accesibilă și eficientă pentru constructorii de sisteme.

"Kingston a dezvoltat centre de date și SSD-uri de clasă Enterprise pentru laptopuri și desktopuri care abordează numeroase provocări actuale. Am stabilit noi standarde pentru parametri precum viteza, capacitatea și fiabilitatea și am adăugat o serie de caracteristici optimizate care sporesc stabilitatea la viteze extreme, acolo unde este cel mai mult nevoie de ea. Avem soluții care vor reduce semnificativ costurile în timp, cum ar fi SSD-urile la nivel de întreprindere concepute pentru a ține pasul cu sarcinile de lucru solicitante. Echipa noastră combină abilitățile necesare, expertiza tehnică și suportul direct pentru a asigura succesul pe termen lung al unei companii, asigurând în același timp longevitatea echipamentelor și performanța de care are nevoie fiecare organizație", a declarat Raul Dragomir, Kingston Business Development Manager România, Bulgaria

Din toate aceste motive, acum este cel mai bun moment pentru investiții în upgrade-uri de memorie și capacitate de stocare. SSD-urile Kingston oferă o gamă de soluții proiectate și construite special pentru cele mai solicitante sarcini de lucru contemporane. Aceste produse inovatoare și riguros testate ajută organizațiile să gestioneze și să acceseze instantaneu volume mari de date. De la durabilitatea lor uimitoare până la performanța generală, capacitatea mare și caracteristicile unice de protecție, soluțiile de memorie și stocare Kingston reprezintă o opțiune solidă pentru modernizarea rețelelor IT. Iar echipa de experți Kingston poate oferi consultanță și resursele necesare pentru a decide care este soluția potrivită pentru nivelul specific de dezvoltare al unei companii.

Sursa foto: Kingston

