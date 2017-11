Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat sambata pe omologul sau american Donald Trump, remarcand comportamentul acestuia "extrem de civilizat si de prietenos" in cursul scurtelor contacte avute cu ocazia Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Da Nang, in Vietnam, transmit AFP si Reuters.

"Ne cunoastem foarte putin, dar comportamentul presedintelui american este extrem de civilizat, de prietenos", a afirmat Vladimir Putin, intr-o conferinta de presa in marja summitului APEC. "Avem un dialog normal, dar, din nefericire, putin timp", a adaugat el, potrivit Agerpres.

Presedintele Trump "este un om bine-crescut si cu care se poate discuta agreabil", a dat asigurari Vladimir Putin, intrebat fiind despre modul aparte al omologului sau american de a-si saluta interlocutorii printr-o strangere de mana oarecum brutala.

La summitul din Vietnam, cei doi lideri au schimbat in doua randuri strangeri de maini, precum si cateva cuvinte, fara insa a avea o adevarata discutie tete-a-tete. Vladimir Putin a motivat prin dificultati de protocol absenta unei intrevederi bilaterale in cadrul summitului APEC de la Da Nang (10-11 noiembrie).

"In ceea ce priveste o intalnire separata, in primul rand, aceasta a avut legatura cu programul lui Trump si cu agenda mea, precum si cu anumite formalitati de protocol, carora, din pacate, echipele noastre nu le-au putut face fata. Ei bine ... Ei vor fi pedepsiti pentru asta. Cu toate acestea, nu s-a intamplat nimic groaznic", a afirmat presedintele rus, citat de TASS.

El a indicat ca a vorbit cu omologul sau american "in timpul reuniunii de astazi" a summitului. "In general, am discutat despre tot ceea ce am dorit", a adaugat liderul rus. Faptul ca o intalnire separata nu a avut loc releva, in opinia sa, ca relatiile dintre Rusia si Statele Unite nu au iesit inca din criza, relateaza RIA Novosti.

"Desigur, va trebui, totusi, sa gasim o ocazie - la nivelul echipelor noastre si la cel al presedintilor - sa ne asezam si sa vorbim despre intregul complex al relatiilor noastre", a spus presedintele rus. "Suntem gata sa intoarcem aceasta pagina si sa mergem inainte, sa privim spre viitor, sa rezolvam problemele de care sunt interesati atat poporul american, cat si oamenii din Rusia si sa ne gandim cum sa completam legaturile noastre economice cu un continut concret", a subliniat el.

