Ajută NASA să boteze manechinul care va pleca pe lună

Un manechin va avea un scop mult mai mare decât ”semenii” lui, unul astronomic. Când nava spațială a NASA, Orion, va decola, cu misiunea Artemis I, a cărei dată de lansare a fost stabilită pentru luna noiembrie locul comandantului nu va fi gol, ci va fi ocupat de un manechin.

Acesta va fi echipat cu doi senzori de radiație și un costum de supraviețuire în spațiu, pentru ca echipajul Orion să știe la ce să se aștepte, în momentul în care va ajunge pe Lună, potrivit CNN.com.

Deși manechinul are acest scop clar stabilit, nu are încă un nume. În acest sens, NASA a lansat provocarea denumirii manechinului care va pleca pe lună - "Name the Artemis Moonikin Challenge”. În fiecare zi, în perioada 16-28 iunie, agenția spațială își roagă fanii de pe conturile proprii de Twitter, Facebook și Instagram să voteze unul dintre numele propuse.

Care sunt numele propuse de NASA

Votanții pot alege între opt nume propuse, după cum urmează:

ACE- devotat echipajului explorator al Artemis. CAMPOS: dedicat astronautului Arturo Campos, care a avut un rol fundamental în aducerea lui Apollo 13 acasă. DELOS: insula unde Apollo și Artemis s-au născut, potrivit mitologiei grecești. DUHART: o dedicație pentru Irene Duhart Long, prima femeie și reprezentant minoritar, ofițer medical care a lucrat la centrul spațial Kennedy. MONTGOMERY: o dedicație pentru Julius Montgomery, primul afro-american care a lucrat la facilitatea spațială Cape Canaveral ca tehnician. RIGEL: supersteaua gigant din constelația Orion. SHACKLETON: un crater de la polul sud al lunii, dar și o referire la un faimos explorator al Antarcticii. WARGO: o dedicație pentru exploratorul și omul de știință, Michael Wargo.

O astfel de provocare are o însemnătate deosebită, deoarece aduce oamenii împreună, dar inspiră și următoarele generații de exploratori. Kathryn Hambelton, purtător de cuvânt al NASA

”Suntem nerăbdători ca numele să fie ales pentru manechinul ”lunatic” și încurajăm oamenii să ne fie alături în munca noastră, ce constă într-o prezență de lungă durată pe Lună pregătindu-ne, în același timp, pentru prima misiune pe Marte”, a mai spus Hambelton.

De ce merge un manechin în spațiu

Inginerii vor compara datele adunate de zborul misiunii Artemis I cu cele deținute din testările anterioare efectuate cu ajutorul unor astfel de manechine, dar și al oamenilor, pentru a se pregăti pentru misiunea Artemis II.

Unul dintre testele efectuate cu ajutorul acestor manechine este ieșirea în siguranță a astronauților din locurile lor.

”Manechinul a fost supus unei serii de teste pentru ca inginerii să concluzioneze, fără nicio îndoială, care este cea mai bună modalitate prin care echipajul ar putea să se întoarcă, în deplină siguranță de pe Orion, după câteva săptămâni petrecute în adâncul spațiului”, a mai spus reprezentantul NASA.

Totodată, manechinele care sunt folosite de obicei pentru a evalua efectele în accidente au fost prezente și în evaluările făcute pentru Orion printr-o aeronavă. Astfel, inginerii au putut să se asigure de rezistența locurilor și a costumelor din misiunea Artemis II, dar și că nu vor exista accidentări la gât și cap în timpul ascensiunii și aterizării, atunci când au loc cele mai intense accelerări.

Manechinul va fi ”însoțit” pe lună de alte două manechine, iar acestea vor sta în celelalte două locuri ale navetei Orion

Cele două vor fi parte a unui studiu care va măsura cantitatea de radiații la care echipajul uman ar putea fi expus înăuntrul Orion, în timpul misiunii pe lună și totodată, pentru a evalua o vestă-scut antiradiații, numită AstroRad. În prezent, vesta este evaluată pentru a se potrivi și deservi astronauților pe Stația Spațială Internațională.

NASA are o istorie redutabilă în a ”boteza” echipamentele și ”fantomele” cu ajutorul oamenilor. Roverul Perseverence, care a aterizat pe Planeta Roșie (Marte n.red.) pe 19 februarie a fost astfel denumit în urma unui concurs național desfășurat în 2020 și câștigat de Alexander Maher, un elev de 10 ani, din clasa a șaptea, din statul american Virginia.

Sursa foto: By Gorodenkoff

