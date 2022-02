Casa Christie's are o licitație cu meteoriți de pe Marte

Licitația organizată de casa Christie's la New York propune obiecte rare clienților.Un exemplu este cușca dărăpănată a unui câine care a supraviețuit după ce a fost lovită de o rocă venită din spațiul cosmic. Aceasta ar putea fi vândută cu 300.000 de dolari. Un fragment desprins din scoarța planetei Marte și care sa prăbușit apoi pe Terra ar putea atinge prețul de vânzare de 800.000 de dolari.

Licitația organizată de casa Christie's la New York se numește "Deep Impact: Martian, Lunar and other Rare Meteorites" este online și se va încheia miercuri. Organizatorii au precizat într-un comunicat, preluat de Agerpres, că prezentarea include "meteoriţi conţinând cea mai veche materie pe care o omenirea poate să o atingă".

Printre obiectele scoase la vânzare se află "roci care au fost propulsate în spațiul în urma impacturilor unor meteoriți mari cu Luna și cu Marte", a declarat astrofizicianul Neil DeGrasse Tyson.



Specialiştii se aşteaptă ca cel mai mare preţ să fie nevoie de al treilea meteorit marţian, ca mărime care a căzut pe Terra. Cel mai ciudat dintre obiectele propuse la vânzare în cadrul acestei licitații, care a început pe 9 februarie, este cușca unui câine.



Roky, un ciobănesc german, se află în cușcă și a scăpat ca prin minune atunci când un meteorit a trecut prin acoperișul "casei" sale în aprilie 2019 în Aguas Zarcas, o localitate din Costa Rica.



O vacă lovită de un meteorit în Venezuela în 1972 nu a fost însă la fel de norocoasă. Animalul a fost ucis, iar proprietarul său a fost nevoit să îl tranșeze și să îi vândă carnea.



Mai acum, oamenii au fost scutiți de astfel de incidente. Şi, deşi prăbuşirile spectaculoase ale meteoriţilor pe Pământ pot fi înspăimântătoare, aceste obiecte cosmice au devenit „mărfuri” apreciate într-o industrie cunoscută şi sub numele de comerţ cu meteoriţi, a precizat Neil DeGrasse Tyson.



"Poți să-ți trăiești toată viața fără să ajungă vreodată un meteorit, dar există persoane care și-au devotat întreaga carieră descoperiri lor în natură, iar aceste persoane sunt adeseorite de astfel de vânzări, organizate fie de comercianți, fie de caz de. licitaţii", a adăugat el.



„Așadar, dacă vrei o bucată din Univers, alta decât cele de pe Terra, trebuie să știi că astfel de obiecte sunt disponibile”, a mai spus astrofizicianul.

Sursa foto: onlineonly.christies.com

