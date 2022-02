Președintele Ucrainei vrea o coaliție mondială „anti-Putin”

"Suntem pe cale de a construi o coaliţie anti-Putin", a declarat Zelenski la finalul unor convorbiri telefonice cu liderii SUA, Germaniei şi Marii Britanii. "Lumea trebuie să constrângă Rusia la pace", a adăugat el, conform Agerpres.ro.

În Kiev au fost pornite sirenele antiaeriene. Imagini pe rețelele sociale arată mai multe drumuri extrem de aglomerate la ieșirea din capitala Ucrainei, locuitorii încercând să părăsească orașul.

Ucraina a anunţat închiderea spaţiului său aerian pentru aviaţia civilă, transmite AFP, preluat de Agerpres. Ministerul Infrastructurii ucrainean a anunţat închiderea spaţiului aerian, invocând "un înalt risc pentru securitate" într-un comunicat postat pe site-ul său.

This photo just grabbed from post 5 minutes ago; police driving around Kyiv telling people to get off the streets and into shelter now after sirens sounded across the city-note traffic on roads,they'll never escape bombing raid 😢 pic.twitter.com/Bs7UdZt1Yg pic.twitter.com/FGbP34u3J9— richard atkinson (@goldenhawk352) February 24, 2022