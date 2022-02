Rezistența ucrainenilor împiedică armata lui Putin să obțină rezultatele dorite: ruși luați prizonieri și probleme logistice

Armata rusească întâmpină probleme ca urmare a rezistenței de care ucrainenii dau dovadă în fața atacurilor care continuă asupra lor. Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii confirmă pierderile suferite de către forțele rusești și faptul că o parte dintre soldații lui Putin au fost luați prizonieri. De asemenea, armata lui Putin are probleme și din punct de vedere logistic, conform unui mesaj postat pe Twitter.

Guvernul rus a restricționat accesul la mai multe platforme sociale, astfel încât poporul său să nu fie la curent cu modul în care situația din Ucraina evoluează.

Cele mai recente evenimente raportate de presa internațională cu privire la situația din Kiev vorbesc de două explozii puternice ce au luminat cerul capitalei ucrainene. Bombardamentele ar fi lovit un depozit de petrol, informație confirmată și de către autoritățile din zonă.

❗️ A massive explosion in #Kyiv



It is reported that an oil depot near #Vasylkiv is on fire as a result of the strike. If this is true, a large-scale technogenic and environmental catastrophe is possible.