Lovitură grea pentru ruși: Un sistem electronic extrem de performant, capturat de ucraineni

Krasukha-4 este conceput în primul rând pentru a detecta și bloca radare mari, cum ar fi cele de pe aeronavele de supraveghere, de exemplu modelul E-3 Sentry al Forțelor Aeriene ale SUA și sateliții spion, sctie thedrive.com.

Utilizatorul Twitter @UAWeapons a fost printre primii care l-au identificat ca fiind cel mai probabil o componentă a sistemului Krasukha-4, care este cunoscut și sub nomenclatura 1RL257, pe baza unei imagini apărute online. Un Krasukha-4 complet este format din două vehicule, ambele bazate pe camionul 8x8 KAMAZ-6350, unul dotat cu sistem de război electronic (EW) și celălalt purtând modulul postului de comandă.

#Ukraine: We managed to identify this bizarre "container", captured today by the UA forces near #Kyiv.



It is likely to be the command post of one of the most potent Russian EW system - 1RL257 Krasukha-4, used to suppress AWACS radars & radar reconnaissance satellites. pic.twitter.com/1VvKjGoM2p