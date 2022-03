Dispariția lui Șoigu: Kremlinul spune că ministrul Apărării nu are timp de presă

Presa de stat din Rusia, preluată de Reuters, a difuzat în acceaşi zi un scurt fragment dintr-o înregistrare video cu Şoigu, într-un cadru separat, pe o parte din ecran unde apăreau şi alţi oficiali de rang înalt de la Moscova, la o şedinţă cu Vladimir Putin (vezi video mai jos).

Rus Def min Shoigu has been absent from the public eye for 13 days. The Kremlin today spoke out in an effort to stop rumors about his health or Putin’s alleged unhappiness with the way things are going. Pool posted this clip which it says is from today with Shoigu on the screen: pic.twitter.com/RwOdHuDg19— Mary Ilyushina (@maryilyushina) March 24, 2022