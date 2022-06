Ucraina a primit artilerie americană și îi amenință pe ruși. Moscova: Vor prelungi conflictul!

Ca răspuns la agresiunea Rusiei, SUA și NATO au oferit Ucrainei miliarde de dolari sub forma ajutoarelor militare și umanitare. Sistemele HIMARS pot lovi ținte la aproximativ 80 km distanță.

"HIMARS a ajuns în Ucraina. Mulțumesc colegului și prietenului meu @SecDef Lloyd J. Austin III pentru aceste puternice instrumente!", a scris oficialul ucrainean pe Twitter.

"Vara va fi fierbinte pentru ocupanții ruși. Și ultima pentru unii dintre ei", a adăugat el. Reznikov a inclus o fotografie a unei rachete în curs de lansare.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022