Două persoane au pledat vinovat fiindcă au încercat să vândă jurnalul fiicei președintelui Biden lui Trump

Doi rezidenți din Florida au pledat vinovați în cadrul unui plan de vânzare a unui jurnal și a altor obiecte aparținând fiicei președintelui Joe Biden către grupul conservator Project Veritas pentru 40.000 de dolari, au declarat procurorii, notează cbsnews.

Un comunicat al Procuraturii pentru districtul de sud din New York a anunţat că Aimee Harris, în vârstă de 40 de ani, şi Robert Kurlander, de 58 de ani, "au pledat astăzi vinovat pentru transport interstatal de bunuri furate, implicând furtul de obiecte personale ale unui membru al familiei apropiate a unui fost înalt oficial guvernamental care candida la alegerile la nivel naţional".

Printre obiectele personale furate, comunicatul, care nu o numeşte pe Ashley Biden, enumeră un jurnal scris de mână, un card de memorie cu fotografii de familie şi un telefon mobil.

Fiica actualului preşedinte îşi lăsase, în primăvara anului 2020, bunurile personale la o prietenă din Florida, la care a stat ulterior Aimee Harris.

Harris şi Kurlander sunt acuzaţi că au încercat să vândă jurnalul echipei de campanie a lui Donald Trump, care le-ar fi respins propunerea. Aceştia au apelat apoi la Project Veritas, un grup ultraconservator cunoscut pentru sprijinul acordat miliardarului republican şi pentru loviturile sale mediatice implicând divulgarea de date personale.

Grupul a răspuns într-un comunicat pe pagina sa de Facebook, apărând strângerea sa de informaţii drept "etică şi legală"

Project Veritas nu a publicat niciodată detalii din jurnal, dar, potrivit New York Times, a încercat, cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidenţiale din 2020, să o păcălească pe Ashley Biden pentru a o face să recunoască că documentul era într-adevăr jurnalul său.

O anchetă FBI a fost declanşată când site-ul conservator National File a publicat conţinutul jurnalului, care includea detalii personale din viaţa lui Ashley Biden. National File susţine că a obţinut documentele de la o persoană din cadrul Project Veritas.

În octombrie 2020, chiar înainte de alegerile prezidenţiale, un alt copil al lui Joe Biden, Hunter Biden, a fost implicat într-o scurgere de documente personale.

Tabloidul The New York Post a susţinut că a obţinut o copie a hard-disk-ului unui laptop pe care fiul viitorului preşedinte l-ar fi lăsat la un atelier de reparaţii şi nu l-ar mai fi recuperat. Potrivit New York Post, hard disk-ul conţinea dovada unei intervenţii a lui Joe Biden în favoarea fiului său în afacerile acestuia din Ucraina.

Se crede că documentele de pe laptop fac parte dintr-o investigaţie în curs a FBI, care încearcă să afle mai multe despre activităţile financiare ale lui Hunter Biden.

Sursa foto: Unsplash

