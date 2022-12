Rolul jucat de Elon Musk în viralizarea Jerry’s Pizza din România și în scandalul Andrew Tate

Polemica dintre Greta Thunberg și Andrew Tate, despre care puteți citi mai multe AICI, în urma căreia numele lanțului de pizzeri Jerry’s Pizza s-a viralizat în numeroase postări distribuite pe platformele sociale, nu ar fi existat fără o decizie luată de Elon Musk cu privire la politica Twitter, odată cu cumpărarea companiei.

La finalul lunii noiembrie, Elon Musk a anunțat ceea ce ar putea fi considerată o „amnistie generală”, prin care conturile suspendate de pe Twitter au fost deblocate. Decizia a venit după rezultatul unui sondaj realizat de miliardar pe platforma socială pe care a cumpărat-o de curând.

Andrew Tate era, alături de Donald Trump sau Kanye West, unul dintre utilizatorii care s-a bucurat de deblocarea contului său de Twitter, lucru ce i-a permis să o ironizeze zilele trecute pe Greta Thunberg, dând astfel naștere lanțului de postări în care apare și brandul de pizzerii Jerry’s Pizza, fondat în România, postări ce s-au viralizat odată cu reținerea sa.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022