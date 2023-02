Potrivit publicaţiei chineze Global Times, un obiect zburător misterios a fost reperat în largul coastei oraşului Rizhao, în provincia Shandong, aflată între oraşele Beijing şi Shanghai. Pescarii aflaţi în zonă au fost atenţionaţi să fie precauţi, scrie Agerpres.

Chinese Spy Balloon shot down last week



UFO shot down over Alaska Friday



Another UFO shot down over Canada yesterday



Part of Montana's airspace now closed for "DOD activities"



Today UFO spotted in China



Guess COVID wasn't working anymore, time to break out Project Blue Beam pic.twitter.com/KH9wkaXhwa— Vision4theBlind (@Michael3147) February 12, 2023