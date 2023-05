Cel mai recent caz, care a devenit viral pe rețelele sociale, este cel al unui tren de pasageri Herson-Lviv. Pe 4 mai, acesta a fost lovit de rachetele rusești în gară, în cursul bombardamentelor declanșate de ruși asupra orașului Herson.

Ca urmare, trenul a plecat din Herson cu o întârziere de 14 minute, după ce două vagoane au luat foc. Au trebuit înlocuite, iar pasagerii au fost transbordați rapid. De asemenea, a fost nevoie să fie schimbat și conductorul garniturii feroviare, deoarece fusese rănit în timpul atacului rusesc.

La Lviv, trenul a ajuns însă la timp, recuperând întârzierea pe parcurs.

