Prigojin îi răspunde lui Putin și acuză armata rusă că își omoară cetățenii încercând să elimine Wagner

Evgheni Prigojin revine cu noi declarații în urma discursului avut de Putin la adresa trupelor sale, dar și a declanșării operațiunilor antiteroriste. El continuă să susțină că, atât el, cât și trupele sale, nu vor da înapoi.

„Referitor la declarațiile referitoare la trădarea patriei, președintele greșește profund. Suntem patrioți. Am luptat și luptăm în continuare și nimeni nu se va preda la cererile președintelui, cererile FSB sau ale altcuiva, deoarece nu vrem ca minciunile, corupția și birocrația să continue în Rusia. Când am luptat în Africa, ni s-a zis că e nevoie de noi acolo, iar apoi am fost părăsiți, deoarece ei au furat totți banii care ar fi trebuit să fie trimiși pentru a ne ajuta. Când ni s-a spus că luptăm cu Ucraina, ne-am dus și am luptat cu Ucraina. Dar se pare că armele, muniția și toți banii meniți acestei lupte au fost de asemenea furați”, precizează Prigojin în declarația sa dată pe telegram, punctând că armata rusă lovește în aceste momente cu avioane și elicoptere civilii ruși în încercarea de a elimina trupele sale.

Comitetul antiterorist rus a anunţat că instituie alertă antiteroristă în Moscova şi în regiunea înconjurătoare după revolta grupului de mercenari Wagner, a anunţat agenţia de ştiri rusă Ria, preluată de Reuters.

"Pentru a împiedica eventuale atentate", acest regim a fost instituit şi în regiunea Voronej, frontalieră cu Ucraina, a precizat comitetul într-un comunicat, citat de agenţiile de presă ruse. Această măsură întăreşte atribuţiile serviciilor de securitate şi le permite să restrângă deplasarea.

De asemenea, forţele de securitate pot institui controale ale documentelor de identitate şi ale vehiculelor pe străzi, dar pot autoriza şi o suspendare temporară a serviciilor de comunicare, dacă este necesar.

În acelaşi timp, vehicule blindate au apărut în centrul Moscovei, potrivit dpa.

