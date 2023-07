Erdogan afirmă că Putin e de acord să prelungească acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagră

"Ne pregătim să-l primim pe dl Putin în august şi suntem de acord cu extinderea coridorului cerealelor în Marea Neagră", care îi permite Ucrainei să-şi exporte producţia, a declarat presei Erdogan la finalul rugăciunii musulmane de vineri.

Şeful statului turc a spus că a discutat telefonic cu omologul său rus, fără a preciza când a avut loc convorbirea.

Evocând scrisoarea pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a trimis-o liderului de la Kremlin pentru a-i obţine consimţământul, Erdogan şi-a exprimat speranţa că "prin această scrisoare ne vom asigura prelungirea coridorului cerealier, cu eforturile noastre comune şi cele ale Rusiei".

Vladimir Putin a făcut afirmaţii contradictorii cu câteva zile înainte de încheierea acordului, care expiră luni la miezul nopţii la Istanbul (21.00 GMT).

⚡️Erdogan says he's in agreement with Putin on grain deal extension.



Turkey's President Recep Tayyip Erdogan said on July 14 that he and Russian dictator Vladimir Putin were "of the same mind" on the extension of the Black Sea Grain Initiative, Anadolu news outlet reported.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 14, 2023