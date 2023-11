Qatarul, "broker" de pace, alături de Egipt și SUA: armistițiul dintre Israel și Hamas se prelungește cu încă o zi

"Părţile palestiniană şi israeliană au convenit să prelungească armistiţiul umanitar din Fâşia Gaza cu o zi suplimentară", a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Qatarului, Majed al-Ansari.

Hamas a anunţat deja, joi dimineaţa devreme, prelungirea armistiţiului cu o zi, în timp ce armata israeliană a precizat că acest armistiţiu continuă alături de continuarea negocierilor.

Prelungirea armistiţiului se face în aceleaşi condiţii ca cele ale altor pauze: încetarea activităţilor militare şi intrarea ajutorului umanitar în Fâşia Gaza, a explicat Ansari.

